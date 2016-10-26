Торгованов назвал состав сборной России на матчи со Словакией и Черногорией
Главный тренер
сборной России Дмитрий Торгованов определился с составом команды, которая
начнет подготовку к матчам отборочного турнира чемпионата Европы со Словакией и
Черногорией.
На сбор в Новогорске вызваны следующие игроки:
вратари: Вадим Богданов («Азоты-Пулавы», Польша), Виктор Киреев («Мотор»), Дмитрий Павленко («Чеховские медведи»);
правые крайние: Дмитрий Корнев, Дмитрий Ковалев (оба – «Чеховские медведи»), Кирилл Воронин («Университет-Нева»), Даниил Шишкарев («Вардар», Македония);
правые полусредние: Дмитрий Киселев («Университет-Нева»), Сергей Шельменко («Мотор», Украина), Самвел Асланян («КСМ Бухарест», Румыния), Руслан Дашко («Динамо-Виктор»), Александр Котов («Чеховские медведи»);
разыгрывающие: Александр Шкуринский (СКИФ), Павел Атьман («БГК им. Мешкова», Белоруссия), Дмитрий Житников («Висла», Польша);
линейные: Денис Васильев («Динамо-Астрахань»), Глеб Калараш, Лев Целищев (оба – «Мотор», Украина), Михаил Чипурин («Иври», Франция);
левые полусредние: Дмитрий Санталов («Чеховские медведи»), Дмитрий Богданов («Университет-Нева»), Азат Валиуллин («Лемго», Германия), Александр Деревень («Вардар», Македония), Сергей Горбок («ПИК Сегед», Венгрия);
левые крайние: Роман Остащенко («Чеховские медведи»), Игорь Сорока («Мотор», Украина), Тимур Дибиров («Вардар», Македония).
Напомним, отбор к Евро-2018 сборная России начнет 2 ноября во Дворце спорта «Динамо» в Крылатском матчем со Словакией, после чего 6 ноября сыграет с Черногорией в Баре.