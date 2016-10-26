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Дмитрий Парфенов: Когда «Динамо» сравняло счет, у «Тосно» был небольшой шок. Рад, что ребята не повесили голову

Источник:  ФК «Тосно»Комментарии

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Кубка России против «Динамо» (3:2).

- В адрес болельщиков можно сказать самые добрые слова: они подстегивали обе команды, их огромная заслуга в том, что получился такой искрометный матч. Я горжусь своими футболистами, они выполняли то, что их просили. Был непростой промежуток в игре, когда соперник сравнял счет. Но давайте понимать: к нам приехало «Динамо», где подбор футболистов соответствующий клубу. Мы разберем наши ошибки. У «Тосно» был небольшой шок, рад, что ребята не повесили голову, - приводит слова Парфенова официальный сайт «Тосно».

Напомним, в матче 1/8 финала Кубка России «Тосно» дома обыграло «Динамо» со счетом 3:2.

На перерыв хозяева ушли с преимуществом в два мяча: отличились Вагиз Галиулин и Рустем Мухаметшин. Во втором тайме динамовцы отыгрались, благодаря голам Кирилла Панченко и Фатоса Бечирая, однако за две минуты до конца Павел Киреенко снова вывел тосненцев вперед, установив окончательный счет.

В четвертьфинале подопечные Дмитрия Парфенова встретятся с победителем матча «Крылья Советов» - «Локомотив», который пройдет 27 октября в Самаре и начнется в 18:00. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию игры.   

В ФНЛ следующий матч «Тосно» сыграет 30 октября в Хабаровске против «СКА-Энергии», «Динамо» в этот же день в Ярославле встретится с «Шинником». 

Матч

Тосно - Динамо - 3:2 (2:0)

Голы

Галиулин 22 (1:0). Мухаметшин 45 (2:0). Панченко 54 (2:1). Бечирай 85 (2:2). Киреенко 88 (3:2).

Состав

Тосно: Нигматуллин, Буйволов, Дугалич, Абазов, Гарбуз, Мухаметшин, Тетрашвили (Богаев, 76), Кашчелан, Галиулин (Киреенко, 87), Палиенко (Чиркин, 78), Кутьин

Динамо: Нарубин, Терехов С., Уилкшир (Козлов, 46), Хольмен, Темников, Бюттнер, Рыков, Зотов, Сапета, Панченко, Луценко (Бечирай, 46)

Предупреждения:

Дугалич, 5; Кашчелан, 38; Кутьин, 69; Нигматуллин, 81 - нет

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

26 октября 19:00, Электрон, Текстовая трансляция

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