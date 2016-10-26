Дмитрий Парфенов: Когда «Динамо» сравняло счет, у «Тосно» был небольшой шок. Рад, что ребята не повесили голову

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Кубка России против «Динамо» (3:2).

- В адрес болельщиков можно сказать самые добрые слова: они подстегивали обе команды, их огромная заслуга в том, что получился такой искрометный матч. Я горжусь своими футболистами, они выполняли то, что их просили. Был непростой промежуток в игре, когда соперник сравнял счет. Но давайте понимать: к нам приехало «Динамо», где подбор футболистов соответствующий клубу. Мы разберем наши ошибки. У «Тосно» был небольшой шок, рад, что ребята не повесили голову, - приводит слова Парфенова официальный сайт «Тосно».

Напомним, в матче 1/8 финала Кубка России «Тосно» дома обыграло «Динамо» со счетом 3:2.

На перерыв хозяева ушли с преимуществом в два мяча: отличились Вагиз Галиулин и Рустем Мухаметшин. Во втором тайме динамовцы отыгрались, благодаря голам Кирилла Панченко и Фатоса Бечирая, однако за две минуты до конца Павел Киреенко снова вывел тосненцев вперед, установив окончательный счет.

В четвертьфинале подопечные Дмитрия Парфенова встретятся с победителем матча «Крылья Советов» - «Локомотив», который пройдет 27 октября в Самаре и начнется в 18:00. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию игры.

В ФНЛ следующий матч «Тосно» сыграет 30 октября в Хабаровске против «СКА-Энергии», «Динамо» в этот же день в Ярославле встретится с «Шинником».