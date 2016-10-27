«КПРФ» дома обыграл «Ухту»

Московский «КПРФ» нанес поражение «Ухте» в перенесенном матче третьего тура чемпионата России по мини-футболу.

Встреча, прошедшая в среду в подмосковном Климовске, завершилась со счетом 3:1 в пользу «КПРФ». В составе победителей два мяча забил Паулиньо, а еще один мяч в активе Радмира Шарипова. У гостей отличился Ростислав Пилипенко.

Таким образом, «КПРФ» набрал семь очков, а у «Ухты» осталось одно очко.

В следующем матче «КПРФ» 12 ноября примет подмосковное «Динамо». «Ухта» днем позже на выезде встретится с глазовским «Прогрессом».