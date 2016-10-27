«КПРФ» дома обыграл «Ухту»
Московский «КПРФ» нанес поражение «Ухте» в перенесенном матче
третьего тура чемпионата России по мини-футболу.
Встреча, прошедшая в среду в подмосковном Климовске, завершилась со
счетом 3:1 в пользу «КПРФ». В составе победителей два мяча забил Паулиньо, а
еще один мяч в активе Радмира Шарипова. У гостей отличился Ростислав Пилипенко.
Таким образом, «КПРФ» набрал семь очков, а у «Ухты» осталось одно очко.
В следующем матче «КПРФ» 12 ноября примет подмосковное «Динамо». «Ухта»
днем позже на выезде встретится с глазовским «Прогрессом».
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