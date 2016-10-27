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Московский «Спартак» проиграл «Газпрому-Югре» в первом матче 1/8 финала Кубка России

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Югорский «Газпром-Югра» переиграл московский «Спартак» в первом матче 1/8 финала Кубка России по мини-футболу.

Встреча, прошедшая в среду в Люберцах, завершилась со счетом 8:3 в пользу «Газпрома-Югры». В составе победителей по дублю оформили Иван Сигнев, Эдер Лима и Александр Пирогов, а Марсенио и Дмитрий Лысков забили по мячу. У красно-белых отличились Анатолий Зыков, Виктор Филатов и Евгений Дроздов.

Ответная встреча пройдет 27 октября в Люберцах.

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