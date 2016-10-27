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Душко Иванович: Обыграли «Альбу» за счет сильной игры в обороне

Источник:  БК «Химки»Комментарии

Главный тренер «Химок» Душко Иванович после победы над «Альбой» в матче третьего тура группового этапа Кубка Европы похвалил подопечных за игру в обороне.

Перед матчем я говорил, что нас ждет очень важная игра в Берлине, поскольку в двух первых встречах Кубка Европы «Альба» одержала две победы. Думаю, мы победили за счет сильной игры в защите. Команда показала то, как надо правильно защищаться, но в то же время этот успех стал возможен и благодаря нашему нападению. Мы продемонстрировали очень хороший процент реализации бросков, уверенно двигали мяч, а также здорово разрешали ситуации один-на-один. Одним словом, очень важная победа», - приводит официальный сайт «Химок» слова Ивановича.

Встреча, прошедшая в среду в Берлине, завершилась уверенной победой гостей со счетом 102:72. В составе победителей 25 очков набрал защитник Джейкоб Паллен.

Матч

Альба Берлин - Химки - 72:102

Место и дата

26 октября 20:00, O2 Arena, Онлайн-трансляция

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