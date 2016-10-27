Душко Иванович: Обыграли «Альбу» за счет сильной игры в обороне
Главный тренер «Химок» Душко Иванович после победы над «Альбой» в матче
третьего тура группового этапа Кубка Европы похвалил подопечных за игру в
обороне.
Перед матчем я говорил, что нас ждет очень важная игра в Берлине,
поскольку в двух первых встречах Кубка Европы «Альба» одержала две победы.
Думаю, мы победили за счет сильной игры в защите. Команда показала то, как надо
правильно защищаться, но в то же время этот успех стал возможен и благодаря
нашему нападению. Мы продемонстрировали очень хороший процент реализации
бросков, уверенно двигали мяч, а также здорово разрешали ситуации один-на-один.
Одним словом, очень важная победа», - приводит официальный сайт «Химок» слова
Ивановича.
Встреча, прошедшая в среду в Берлине, завершилась уверенной победой гостей со счетом 102:72. В составе победителей 25 очков набрал защитник Джейкоб Паллен.
Матч
Альба Берлин - Химки - 72:102
Место и дата
26 октября 20:00, O2 Arena, Онлайн-трансляция