Димитрис Итудис: УНИКС заслуживает большого уважения
Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис накануне матча
четвертого тура регулярного сезона Евролиги против казанского УНИКСа отметил
силу соперника, потерпевшего в турнире ряд поражений.
«УНИКС – команда, сражавшаяся во всех предыдущих матчах Евролиги и выглядевшая
хорошо, несмотря на негативные результаты. Они вели «+14» и диктовали ритм во
встрече с «Барселоной», упустив победу на финише, могли выиграть в Бамберге,
уступив из-за небольших деталей, примерно то же можно сказать о встрече с
«Дарюшафакой». Казанцам не хватает двух важных игроков, Понкрашова и Кларка,
выбывшиз из-за травм, но они проявляют смелость и следуют четким идеям.
Тренер Пашутин проделывает хорошую работу, и команда заслуживает
большого уважения. Мы хорошо знаем их игру, мы даже недавно встречались во
время Кубка Гомельского. Определенно, Колом и Лэнгфорд составляют ядро команды,
но они также получают большую помощь от Антипова, Уильямса, Каймакоглу,
Параховского, Панина и других. Мы будем играть сразу после визита в Стамбул,
игры идут подряд, потому важен вклад каждого. Надеюсь, это понимают и наши
болельщики, ждем их поддержки», - приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса.
В четверг в матче регулярного сезона Евролиги сыграют российские клубы
ЦСКА и УНИКС.
Их матч пройдет в Москве и начнется в 20:00 по московскому времени. Напомним, что на старте турнира ЦСКА одержал три победы. В пассиве казанской команды, наоборот, три поражения.
Матч
Место и дата
27 октября 20:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция