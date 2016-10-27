Димитрис Итудис: УНИКС заслуживает большого уважения

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис накануне матча четвертого тура регулярного сезона Евролиги против казанского УНИКСа отметил силу соперника, потерпевшего в турнире ряд поражений.

«УНИКС – команда, сражавшаяся во всех предыдущих матчах Евролиги и выглядевшая хорошо, несмотря на негативные результаты. Они вели «+14» и диктовали ритм во встрече с «Барселоной», упустив победу на финише, могли выиграть в Бамберге, уступив из-за небольших деталей, примерно то же можно сказать о встрече с «Дарюшафакой». Казанцам не хватает двух важных игроков, Понкрашова и Кларка, выбывшиз из-за травм, но они проявляют смелость и следуют четким идеям.

Тренер Пашутин проделывает хорошую работу, и команда заслуживает большого уважения. Мы хорошо знаем их игру, мы даже недавно встречались во время Кубка Гомельского. Определенно, Колом и Лэнгфорд составляют ядро команды, но они также получают большую помощь от Антипова, Уильямса, Каймакоглу, Параховского, Панина и других. Мы будем играть сразу после визита в Стамбул, игры идут подряд, потому важен вклад каждого. Надеюсь, это понимают и наши болельщики, ждем их поддержки», - приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса.

В четверг в матче регулярного сезона Евролиги сыграют российские клубы ЦСКА и УНИКС.

Их матч пройдет в Москве и начнется в 20:00 по московскому времени. Напомним, что на старте турнира ЦСКА одержал три победы. В пассиве казанской команды, наоборот, три поражения.