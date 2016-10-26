Виталий Петров: Занялся тренерской работой, но об этом еще никому не говорил
Бывший пилот «Формулы-1», российский автогонщик Виталий
Петров заявил, что скоро вплотную займется тренерской работой.
«Как я обожаю заниматься с детьми. А эти дети (на фото) просто невероятные, такие талантливые. Уверен, что в будущем они станут настоящими чемпионами. Скоро возьмусь плотно за тренерскую работу, но и в гонках выступать параллельно буду. Правда, я уже занялся, просто никому ещё об этом не говорил», - написал Петров в инстаграме.
Как я обожаю заниматься с детьми 🙏 А эти дети просто невероятные, такие талантливые!! Уверен, что в будущем они станут настоящими Чемпионами 💪💪 Скоро возьмусь плотно за тренерскую работу, но и в гонках выступать параллельно буду ☝️ Правда я уже занялся, просто никому ещё об этом не говорил 🙈 I like spending time with children 🙏 And these kids are so talented!! I'm sure that they will be the real champions 💪💪 Soon I will train these kids and at the same time I will take part in the race competitions☝ Now I'm training them, but nobody knows about it 🙈 #будующиечемпионы
Напомним, Петров по прозвищу «выборгская ракета» стал первым
российским пилотом «Формулы-1». В 2016 году 32-летний
россиянин выступает в чемпионате мира по автогонкам на выносливость в классе
LMP2 в составе команды «SMP Racing».