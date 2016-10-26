Виталий Петров: Занялся тренерской работой, но об этом еще никому не говорил

Бывший пилот «Формулы-1», российский автогонщик Виталий Петров заявил, что скоро вплотную займется тренерской работой.

«Как я обожаю заниматься с детьми. А эти дети (на фото) просто невероятные, такие талантливые. Уверен, что в будущем они станут настоящими чемпионами. Скоро возьмусь плотно за тренерскую работу, но и в гонках выступать параллельно буду. Правда, я уже занялся, просто никому ещё об этом не говорил», - написал Петров в инстаграме.

Напомним, Петров по прозвищу «выборгская ракета» стал первым российским пилотом «Формулы-1». В 2016 году 32-летний россиянин выступает в чемпионате мира по автогонкам на выносливость в классе LMP2 в составе команды «SMP Racing».