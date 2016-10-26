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Виталий Петров: Занялся тренерской работой, но об этом еще никому не говорил

Александр Семкив
Александр Семкив
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Бывший пилот «Формулы-1», российский автогонщик Виталий Петров заявил, что скоро вплотную займется тренерской работой.

«Как я обожаю заниматься с детьми. А эти дети (на фото) просто невероятные, такие талантливые. Уверен, что в будущем они станут настоящими чемпионами. Скоро возьмусь плотно за тренерскую работу, но и в гонках выступать параллельно буду. Правда, я уже занялся, просто никому ещё об этом не говорил», - написал Петров в инстаграме.

Как я обожаю заниматься с детьми 🙏 А эти дети просто невероятные, такие талантливые!! Уверен, что в будущем они станут настоящими Чемпионами 💪💪 Скоро возьмусь плотно за тренерскую работу, но и в гонках выступать параллельно буду ☝️ Правда я уже занялся, просто никому ещё об этом не говорил 🙈 I like spending time with children 🙏 And these kids are so talented!! I'm sure that they will be the real champions 💪💪 Soon I will train these kids and at the same time I will take part in the race competitions☝ Now I'm training them, but nobody knows about it 🙈 #будующиечемпионы

Фото опубликовано vitalypetrov (@vitalypetrov)

Напомним, Петров по прозвищу «выборгская ракета» стал первым российским пилотом «Формулы-1». В 2016 году 32-летний россиянин выступает в чемпионате мира по автогонкам на выносливость в классе LMP2 в составе команды «SMP Racing». 

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