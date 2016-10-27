«Локомотив» получил wild card для участия в «Финале шести» Кубка России
Новосибирский «Локомотив» получил wild card для участия в
«Финале шести» Кубка России по волейболу среди мужских команд.
«Решение по wild card принято. Это Новосибирск», - приводит
«Р-Спорт» слова генерального секретаря Всероссийской федерации волейбола Александра Яременко.
«Финал шести» пройдет в Сургуте с 12 по 17 декабря. Ранее
стало известно, что на wild card было подано три заявки — от нижневартовского
клуба «Югра-Самотлор», «Кузбасса» и «Локомотива».
В «Финале шести» помимо «Локомотива» сыграют
сургутский «Газпром-Югра», казанский «Зенит», белгородское
«Белогорье», новоуренгойский «Факел» и московское
«Динамо».
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