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«Локомотив» получил wild card для участия в «Финале шести» Кубка России

Источник:  Р-СпортКомментарии

Новосибирский «Локомотив» получил wild card для участия в «Финале шести» Кубка России по волейболу среди мужских команд.

«Решение по wild card принято. Это Новосибирск», - приводит «Р-Спорт» слова генерального секретаря Всероссийской федерации волейбола Александра Яременко.

«Финал шести» пройдет в Сургуте с 12 по 17 декабря. Ранее стало известно, что на wild card было подано три заявки — от нижневартовского клуба «Югра-Самотлор», «Кузбасса» и «Локомотива».

В «Финале шести» помимо «Локомотива» сыграют сургутский «Газпром-Югра», казанский «Зенит», белгородское «Белогорье», новоуренгойский «Факел» и московское «Динамо».

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