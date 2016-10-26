Шишкарев обсудил с президентом IHF идею проведения ЧМ-2023 в России

Президент Федерации гандбола России побывал в штаб-квартире Международной федерации гандбола (IHF) в Базеле. В рамках рабочего визита Шишкарев встретился с президентом IHF доктором Хассаном Мустафой, с которым обсудил множество важных вопросов.

Президент Федерации гандбола России посетил Швейцарию по приглашению Хассана Мустафы. Встреча с президентом IHF заняла полноценный рабочий день и получилась продуктивной. В ходе диалога было затронуто несколько важнейших тем.

В частности, во время встречи разговор зашел о выборах президента Европейской федерации гандбола, которые состоятся в середине ноября 2016 года в Вене. Также Сергей Шишкарев и Хассан Мустафа обсудили предстоящий чемпионат мира среди мужских команд, который пройдет в январе 2017 года во Франции. Напомним, что гандболисты сборной России отобрались на турнир благодаря двум победам в квалификационных матчах с Черногорией.

Президент ФГР и глава IHF поговорили об идее проведения женского чемпионата мира 2023 года в России. Сергей Шишкарев подтвердил намерение ФГР подать заявку на организацию крупного спортивного соревнования и рассказал, что в настоящее время ведется подготовительная работа над заявочной книгой. Хассан Мустафа в свою очередь с интересом отнесся к инициативе ФГР.

Сергей Шишкарев и Хассан Мустафа также обсудили перспективы развития пляжного гандбола, у которого есть неплохие шансы попасть в число олимпийских видов спорта. Президент ФГР и глава IHF подчернули важность проведнния чемпионата мира-2018 по пляжному гандболу в Сочи.