Футболистам «Мордовии» в среду перечислили деньги за полтора месяца
Министр спорта республики Мордовия Владимир Киреев сообщил, что
футболистам «Мордовии» в среду перечислены денежные средства за полтора месяца.
«Действительно, проблемы есть. Но сегодня были перечислены средства
за полтора месяца – за август и часть сентября, чуть позднее футболисты должны
получить эти средства. Никаких угроз снятия с первенства ФНЛ пока нет. По
задолженностям перед прошлыми футболистами вопрос решается, он еще не до конца
закрыт», - приводит «Р-Спорт» слова Киреева.
«Мордовия», покинувшая в прошлом сезоне Российскую футбольную
премьер-лигу (РФПЛ), по итогам 18 туров Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с 19
очками расположилась в зоне вылета.
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