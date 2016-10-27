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Футболистам «Мордовии» в среду перечислили деньги за полтора месяца

Источник:  Р-СпортКомментарии

Министр спорта республики Мордовия Владимир Киреев сообщил, что футболистам «Мордовии» в среду перечислены денежные средства за полтора месяца.

«Действительно, проблемы есть. Но сегодня были перечислены средства за полтора месяца – за август и часть сентября, чуть позднее футболисты должны получить эти средства. Никаких угроз снятия с первенства ФНЛ пока нет. По задолженностям перед прошлыми футболистами вопрос решается, он еще не до конца закрыт», - приводит «Р-Спорт» слова Киреева.

«Мордовия», покинувшая в прошлом сезоне Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ), по итогам 18 туров Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с 19 очками расположилась в зоне вылета.

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