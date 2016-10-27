Владимир Ткаченко: УНИКСу нужно пересмотреть игру в защите

Знаменитый советский баскетболист Владимир Ткаченко считает, что игрокам казанского УНИКСа нужно пересмотреть свою игру в обороне в матчах Евролиги.

«УНИКСу нужно следить за защитой, потому что в защите у них сейчас есть проблемы, у них все как-то несогласованно, чувствуется неуверенность. Одно поражение, второе, вчера должны были побеждать, ведь начали очень хорошо, а потом засквозила неуверенность, начались потери. Турки заиграли. (Дэвид) Блатт опытный человек, опытный тренер, поэтому довел все до логического завершения. Казанцам нужно встрепенуться, пересмотреть игру в защите, и забыть поражения, идти с новыми силами. Три поражения – не думаю, что это значимо в двух кругах, им нужно просто задуматься», - приводит «Р-Спорт» слова Ткаченко.

В текущем сезоне Евролиги УНИКС провел три матча, уступив во всех трех встречах: «Барселоне» (63:69), «Бамбергу» (86:89) и «Дарюшафаке» (87:94).