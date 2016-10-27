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Владимир Ткаченко: Пока Теодосич и де Коло играют в ЦСКА, команда будет побеждать

Источник:  Р-СпортКомментарии

Знаменитый советский баскетболист Владимир Ткаченко считает, что пока защитники Милош Теодосич и Нандо де Коло выступают в ЦСКА, армейская команда будет побеждать.

«У ЦСКА характер победителя, даже если в матче что-то неудачно складывается, то они начинают так отрабатывать в защите, что просто не дают дышать сопернику. Эти два «брата», Теодосич и де Коло - ЦСКА очень грамотно их использует. Я считаю, что на данный момент это два лучших защитника в Европе, даже если чего-то не хватает команде: форварда впереди или остроты, то эти два игрока все компенсируют своими попаданиями, вытаскивают ЦСКА. Пока они в строю, ЦСКА будет побеждать», - приводит «Р-Спорт» слова Ткаченко.

Теодосич играет за ЦСКА с 2011 года, де Коло пополнил состав армейцев в 2014 году. В прошедшем сезоне Теодосич и де Коло впервые в своей профессиональной карьере выиграли Евролигу.

Матч

ЦСКА - УНИКС

Место и дата

27 октября 20:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция

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