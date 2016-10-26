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«Ювентус» обыграл «Сампдорию» и продолжает лидировать в чемпионате Италии

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч десятого тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Сампдорией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Ювентуса».

В составе победителей отличились Марио Манджукич, Джорджо Кьеллини, который сделал дубль, и Миралем Пьянич. «Сампдория» ответила голом Патрика Шика. «Ювентус» набрал 24 очка и занимает первое место в чемпионате Италии. У «Сампдории» 11 очков и 15-е место. Второе место занимает «Рома», которая обыграла «Сассуоло» - 22 очка. Третьим с 20 очками идет «Наполи», одержавший победу над «Эмполи».

Чемпионат Италии. Серия А

10-й тур

Матч

Ювентус - Сампдория - 4:1 (2:0)

Голы

Манджукич 4 (1:0). Кьеллини 9 (2:0). Шик 57 (2:1). Пьянич 65 (3:1). Кьеллини 87 (4:1).

Состав

Ювентус: Нето, Эвра (Алекс, 41), Бонуччи, Алвес, Кьеллини, Маркизио (Лемина, 73), Хедира, Куадрадо, Пьянич (Асамоа, 82), Игуаин, Манджукич

Сампдория: Пуджони, Сильвестре, Реджини, Скриньяр, Чигарини, Баррето (Джуричич, 74), Прат, Сала, Альварес, Будимир (Квальярелла, 61), Шик (Муриэль, 61)

Предупреждения:

нет - Сильвестре, 42; Баррето, 62; Чигарини, 89

Судья:

Кармин Руссо (Италия)

Место и дата

26 октября 21:45, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция

Матч

Сассуоло - Рома - 1:3 (1:0)

Голы

Каннаваро 11 (1:0). Джеко 57 (1:1). Джеко 76 (1:2 - пен.). Наингголан 78 (1:3).

Состав

Сассуоло: Консильи, Ачерби, Пелузо, Адьяпонг (Риччи, 79), Гаццола (Лирола, 73), Каннаваро, Маццители, Пеллегрини, Политано, Матри (Бьондини, 63), Дефрель

Рома: Щесны, Манолас, Фацио, Эмерсон, Флоренци (Тотти, 85), Де Росси, Салах, Наингголан, Строотман (Паредес, 70), Эль-Шаарави (Рюдигер, 79), Джеко

Предупреждения:

Маццители, 30; Пеллегрини, 72; Лирола, 76 - нет

Судья:

Антонио Дамато (Италия)

Место и дата

26 октября 21:45, Стадио Читта дель Триколоре, Онлайн-трансляция

Матч

Наполи - Эмполи - 2:0 (0:0)

Голы

Мертенс 51 (1:0). Кирикеш 81 (2:0).

Состав

Наполи: Рейна, Кирикеш, Кулибали, Гулам, Маджо (Хюсай, 78), Жоржиньо (Диавара, 72), Аллан (Гамшик, 71), Зелински, Кальехон, Инсинье Л., Мертенс

Эмполи: Скорупски, Коста, Веселы, Беллуччи, Димарко, Крунич (Тельо, 55), Диуссе, Сапонара, Бюхель (Кроче, 70), Мчедлидзе (Маккароне, 67), Пуккиарелли

Предупреждения:

Мертенс, 52 - Беллуччи, 38; Тельо, 83

Судья:

Маурицио Мариани (Италия)

Место и дата

26 октября 21:45, Сан Паоло, Онлайн-трансляция

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