«Ювентус» обыграл «Сампдорию» и продолжает лидировать в чемпионате Италии
Матч десятого тура чемпионата Италии между «Ювентусом»
и «Сампдорией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Ювентуса».
В составе победителей отличились Марио Манджукич,
Джорджо Кьеллини, который сделал дубль, и Миралем Пьянич. «Сампдория» ответила голом Патрика Шика. «Ювентус»
набрал 24 очка и занимает первое место в чемпионате Италии. У «Сампдории» 11 очков
и 15-е место. Второе место занимает «Рома», которая обыграла «Сассуоло» - 22
очка. Третьим с 20 очками идет «Наполи», одержавший победу над «Эмполи».
Чемпионат Италии. Серия А
10-й тур
Матч
Ювентус - Сампдория - 4:1 (2:0)
Голы
Манджукич 4 (1:0). Кьеллини 9 (2:0). Шик 57 (2:1). Пьянич 65 (3:1). Кьеллини 87 (4:1).
Состав
Ювентус: Нето, Эвра (Алекс, 41), Бонуччи, Алвес, Кьеллини, Маркизио (Лемина, 73), Хедира, Куадрадо, Пьянич (Асамоа, 82), Игуаин, Манджукич
Сампдория: Пуджони, Сильвестре, Реджини, Скриньяр, Чигарини, Баррето (Джуричич, 74), Прат, Сала, Альварес, Будимир (Квальярелла, 61), Шик (Муриэль, 61)
Предупреждения:
нет - Сильвестре, 42; Баррето, 62; Чигарини, 89
Судья:
Кармин Руссо (Италия)
Место и дата
26 октября 21:45, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Каннаваро 11 (1:0). Джеко 57 (1:1). Джеко 76 (1:2 - пен.). Наингголан 78 (1:3).
Состав
Сассуоло: Консильи, Ачерби, Пелузо, Адьяпонг (Риччи, 79), Гаццола (Лирола, 73), Каннаваро, Маццители, Пеллегрини, Политано, Матри (Бьондини, 63), Дефрель
Рома: Щесны, Манолас, Фацио, Эмерсон, Флоренци (Тотти, 85), Де Росси, Салах, Наингголан, Строотман (Паредес, 70), Эль-Шаарави (Рюдигер, 79), Джеко
Предупреждения:
Маццители, 30; Пеллегрини, 72; Лирола, 76 - нет
Судья:
Антонио Дамато (Италия)
Место и дата
26 октября 21:45, Стадио Читта дель Триколоре, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Мертенс 51 (1:0). Кирикеш 81 (2:0).
Состав
Наполи: Рейна, Кирикеш, Кулибали, Гулам, Маджо (Хюсай, 78), Жоржиньо (Диавара, 72), Аллан (Гамшик, 71), Зелински, Кальехон, Инсинье Л., Мертенс
Эмполи: Скорупски, Коста, Веселы, Беллуччи, Димарко, Крунич (Тельо, 55), Диуссе, Сапонара, Бюхель (Кроче, 70), Мчедлидзе (Маккароне, 67), Пуккиарелли
Предупреждения:
Мертенс, 52 - Беллуччи, 38; Тельо, 83
Судья:
Маурицио Мариани (Италия)
Место и дата
26 октября 21:45, Сан Паоло, Онлайн-трансляция