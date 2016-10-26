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Юрий Ковтун: Ошибки «Динамо» на стандартах становятся роковыми

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Тренер «Динамо» Юрий Ковтун поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Кубка России против «Тосно» (2:3).

- Интересно было приехать в Великий Новгород, сыграть на стадионе, который приносил раньше удачу мне, а теперь продолжает приносить «Тосно». Конечно, есть неудовлетворенность результатом.

- Как объяснить неудачную игру в первом тайме?
- Невнимательность при «стандартах». В первом случае «Тосно» повезло, во втором нужно разбираться, искать причины. Для нас ошибки на «стандартах» становятся роковыми, но нужно двигаться дальше.

Мы уже во втором матче подряд пропускаем на последних минутах. Нужно было действовать внимательнее, и игроки это прекрасно понимают. Но, увы, в очередной раз мы допускаем ошибки. Кто-то не доиграл в одном их эпизодов и получили в итоге третий гол, - приводит слова Ковтуна «Спорт день за днем».

Напомним, в матче 1/8 финала Кубка России «Тосно» дома обыграло «Динамо» со счетом 3:2.

На перерыв хозяева ушли с преимуществом в два мяча: отличились Вагиз Галиулин и Рустем Мухаметшин. Во втором тайме динамовцы отыгрались, благодаря голам Кирилла Панченко и Фатоса Бечирая, однако за две минуты до конца Павел Киреенко снова вывел тосненцев вперед, установив окончательный счет.

В четвертьфинале подопечные Дмитрия Парфенова встретятся с победителем матча «Крылья Советов» - «Локомотив», который пройдет 27 октября в Самаре и начнется в 18:00. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию игры.   

В ФНЛ следующий матч «Тосно» сыграет 30 октября в Хабаровске против «СКА-Энергии», «Динамо» в этот же день в Ярославле встретится с «Шинником». 

Матч

Тосно - Динамо - 3:2 (2:0)

Голы

Галиулин 22 (1:0). Мухаметшин 45 (2:0). Панченко 54 (2:1). Бечирай 85 (2:2). Киреенко 88 (3:2).

Состав

Тосно: Нигматуллин, Буйволов, Дугалич, Абазов, Гарбуз, Мухаметшин, Тетрашвили (Богаев, 76), Кашчелан, Галиулин (Киреенко, 87), Палиенко (Чиркин, 78), Кутьин

Динамо: Нарубин, Терехов С., Уилкшир (Козлов, 46), Хольмен, Темников, Бюттнер, Рыков, Зотов, Сапета, Панченко, Луценко (Бечирай, 46)

Предупреждения:

Дугалич, 5; Кашчелан, 38; Кутьин, 69; Нигматуллин, 81 - нет

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

26 октября 19:00, Электрон, Текстовая трансляция

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