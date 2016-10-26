«Вест Хэм» выбил «Челси» из Кубка лиги
Матч 1/8 финала Кубка лиги между «Вест Хэмом» и «Челси»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Вест Хэма».
В составе победителей отличились Шейку Куяте и
Эдимилсон Фернандес. В концовке Гари Кэйхилл отыграл один мяч. Таким образом, «Вест
Хэм» вышел в четвертьфинал. Их соперник определится позднее.
Кубок английской лиги
1/8 финала
«Вест Хэм» - «Челси» - 2:1
Голы: Куяте, 11, Фернандес, 49 – Кэйхилл, 90.
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