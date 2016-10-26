Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Крылья Советов- : -Локомотив
Футбол  Краснодар- : -Оренбург
Баскетбол  ЦСКА- : -УНИКС
Футбол  Анжи- : -Зенит
Хоккей  СКА- : -Медвешчак
Баскетбол  Милан- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Вест Хэм» выбил «Челси» из Кубка лиги

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч 1/8 финала Кубка лиги между «Вест Хэмом» и «Челси» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Вест Хэма».

В составе победителей отличились Шейку Куяте и Эдимилсон Фернандес. В концовке Гари Кэйхилл отыграл один мяч. Таким образом, «Вест Хэм» вышел в четвертьфинал. Их соперник определится позднее.

Кубок английской лиги

1/8 финала

«Вест Хэм» - «Челси» - 2:1

Голы: Куяте, 11, Фернандес, 49 – Кэйхилл, 90.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Олег Кононов: Я – в «Челси». На три неделиОлег Кононов: Я – в «Челси». На три неделиВ интервью корреспонденту «Советского спорта» экс-главный тренер «Краснодара» рассказал, почему отправился в лондонский клуб.Кононов проходит стажировку в «Челси»Экс-главный тренер «Краснодара» Олег Кононов проходит стажировку в «Челси».Славен Билич: Я не вижу в действиях Конте ничего унизительного по отношению к соперникуГлавный тренер «Вест Хэма» Славен Билич встал на защиту главного тренера «Челси» Антонио Конте, которого обвинили в том, что он проявил неуважение к «Манчестер Юнайтед» в матче команд в девятом туре премьер-лиги на «Стэмфорд Бридж».Антонио Конте: Я всегда уважаю соперникаГлавный тренер «Челси» Антонио Конте после матча девятого тура с «Манчестер Юнайтед» (4:0) ответил на обвинения в том, что он проявил неуважение к сопернику при разгромном счете.«Вест Хэм» запретил продажу алкоголя возле стадиона перед матчем с «Челси»«Вест Хэму» на своем поле предстоит сыграть против «Челси» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги против «Челси». Перед матчем двух лондонских клубов будут приняты меры безопасности.Райан Гигз: Не стоит меняться футболками и смеяться с командой, которая только что вас разгромилаБывший игрок и тренер «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз раскритиковал футболистов манчестерской команды после поражения с крупным счетом от «Челси» (0:4) за смех и обмен футболками после матча.Гари Невилл: В матче с «Челси» казалось, что «МЮ» не команда Жозе МоуриньюБывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, ныне эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что ожидал больше от «красных дьяволов» на старте сезона.Моуринью сказал Конте, что унизительно заводить болельщиков при счете 4:0После матча девятого тура чемпионата Англии «Челси» - «Манчестер Юнайтед» (4:0) главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью обратился к своему коллеге из «Челси» Антонио Конте. Он попытался скрыть содержание разговора, но журналисты все же услышали его.Жозе Моуринью: Пусть вас не касается то, что я сказал Антонио КонтеЖозе Моуринью: Пусть вас не касается то, что я сказал Антонио КонтеПредставители «Манчестер Юнайтед» и «Челси» ответили на вопросы журналистов после окончания встречи в рамках 9-го тура АПЛ.«Челси» разгромил «Манчестер Юнайтед»Матч девятого тура чемпионата Англии между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» завершился убедительной победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Челси».Хосеп Гвардиола: Мы должны принять эту ситуацию и идти дальшеГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями после матча против «Саутгемптона» в девятом туре чемпионата Англии. Напомним, что матч завершился вничью – 1:1.Жозе Моуринью: Если не выиграю с «МЮ» ни одного трофея, люди скажут, что во мне ничего особенногоГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал об ожиданиях болельщиков от его работы в клубе.Жозе Моуринью: Я никогда не продам РуниГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью развеял слухи, что клуб готов расстаться с нападающим Уэйном Руни.Руни пропустит матч «Челси» - «Манчестер Юнайтед» из-за травмыНападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни не сможет сыграть против «Челси» в матче 9-го тура чемпионата Англии по футболу.Антонио Конте: Игроки «Челси» хотят обыграть «Манчестер Юнайтед» и сделать подарок на юбилей АбрамовичуГлавный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча 9-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед».Моуриньо возвращается на «Стэмфорд Бридж». Что смотреть на выходныхМоуриньо возвращается на «Стэмфорд Бридж». Что смотреть на выходных«Советский спорт» представляет главные матчи уик-энда в Европе.«Кристал Пэлас» уступил «Вест Хэму»Матч восьмого тура чемпионата Англии между «Кристал Пэлас» и «Вест Хэмом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Вест Хэма».Антонио Конте: В «Челси» я как портнойГлавный тренер «Челси» Антонио Конте поделился впечатлениями после матча против «Лестера» в чемпионате Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.Н’Голо Канте: Это был особенный матч для меняПолузащитник «Челси» Н’Голо Канте поделился впечатлениями после матча против «Лестера» в чемпионате Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.«Челси» одержал уверенную победу над «Лестером»«Челси» одержал уверенную победу над «Лестером»Футболисты «Челси» одержали победу над действующим чемпионом Англии «Лестером» в 8-м туре премьер-лиги.

Вест Хэм
Вест Хэмкалендарьстатистика
Челси
Челсикалендарьстатистика

Cпецпредложение