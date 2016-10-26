«Вест Хэм» выбил «Челси» из Кубка лиги

Славен Билич: Я не вижу в действиях Конте ничего унизительного по отношению к сопернику

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич встал на защиту главного тренера «Челси» Антонио Конте, которого обвинили в том, что он проявил неуважение к «Манчестер Юнайтед» в матче команд в девятом туре премьер-лиги на «Стэмфорд Бридж».