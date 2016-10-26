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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в Кубке английской лиги

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч 1/8 финала Кубка английской лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Манчестер Юнайтед».

Единственный мяч на 51-й минуте забил Хуан Мата. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» вышел в четвертьфинал. Их соперник определится позднее.

Кубок английской лиги

1/8 финала

«Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити» - 1:0

Гол: Мата, 51.

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