«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в Кубке английской лиги
Матч 1/8 финала Кубка английской лиги между «Манчестер
Юнайтед» и «Манчестер Сити» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0
в пользу «Манчестер Юнайтед».
Единственный мяч на 51-й минуте забил Хуан Мата.
Таким образом, «Манчестер Юнайтед» вышел в четвертьфинал. Их соперник
определится позднее.
Кубок английской лиги
1/8 финала
«Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити» - 1:0
Гол: Мата, 51.
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