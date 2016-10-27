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Кубок Германии. «Бавария» обыграла «Аугсбург», дубль Коноплянки принес «Шальке» победу над «Нюрнбергом»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Завершились матчи 1/16 финала Кубка Германии. В следующий раунд вышли «Бавария» и «Шальке».

«Бавария» дома обыграла «Аугсбург» со счетом 3:1. У победителей отличились Филипп Лам, Джулиан Грин и Давид Алаба. «Шальке» на выезде обыграл «Нюрнберг» со счетом 3:2. Дубль сделал Евгений Коноплянка, еще один гол в активе Класа Яна Хунтелара.

Кубок Германии

1/16 финала

«Бавария» - «Аугсбург» - 3:1

Голы: Лам, 2, Грин, 42, Алаба, 90 – Донг, 68.

«Нюрнберг» - «Шальке» - 2:3

Голы: Кемпе, 59, 68 -  Коноплянка, 20, 44, Хунтелар, 31 

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