Кубок Германии. «Бавария» обыграла «Аугсбург», дубль Коноплянки принес «Шальке» победу над «Нюрнбергом»
Завершились матчи 1/16 финала Кубка Германии. В
следующий раунд вышли «Бавария» и «Шальке».
«Бавария» дома обыграла «Аугсбург» со счетом 3:1.
У победителей отличились Филипп Лам, Джулиан Грин и Давид Алаба. «Шальке» на
выезде обыграл «Нюрнберг» со счетом 3:2. Дубль сделал Евгений Коноплянка, еще
один гол в активе Класа Яна Хунтелара.
Кубок Германии
1/16 финала
«Бавария» - «Аугсбург» - 3:1
Голы: Лам, 2, Грин, 42, Алаба, 90 – Донг, 68.
«Нюрнберг» - «Шальке» - 2:3
Голы: Кемпе, 59, 68 - Коноплянка, 20, 44, Хунтелар, 31
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