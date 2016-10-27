«Реал» забил 7 мячей в ворота «Леонесы» в первом матче 1/16 финала Кубка Испании
Футболисты мадридского «Реала» одержали уверенную победу над клубом «Культураль
Леонеса» в первом матче 1/16 финала Кубка Испании.
Встреча, прошедшая в среду на поле команды, представляющей Сегунду Б,
завершилась со счетом 7:1. В составе победителей по мячу забили Хосе Игнасио
Начо и Мариано, а по дублю оформили Марко Асенсио и Альваро Морато. Еще один
мяч хозяева забили в собственные ворота.
Ответный матч соперников пройдет в Мадриде 30 ноября.
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