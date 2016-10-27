«Фиорентина» сыграла вничью с «Кротоне» в матче, который прерывался из-за ливня

Футболисты «Фиорентины» сыграли вничью с «Кротоне» в матче десятого тура чемпионата Италии.

Матч, прошедший в среду во Флоренции на стадионе «Артемио Франки», завершился вничью со счетом 1:1. В составе гостей точный удар нанес Диего Фальчинелли. Ничью для хозяев принес Давиде Астори.

Отметим, что матч прерывался в первом тайме из-за сильного дождя.

Таким образом, «Кротоне» набрал два очка и остался на последнем месте в турнирной таблице серии А. У «Фиорентины» стало 13 очков. Она идет в середине таблицы.

В матчах следующего тура «Фиорентина» 29 октября в гостях сыграет с «Болоньей», а «Кротоне» днем позже примет «Кьево».