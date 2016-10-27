«Фиорентина» сыграла вничью с «Кротоне» в матче, который прерывался из-за ливня
Футболисты «Фиорентины» сыграли вничью с «Кротоне» в матче десятого тура
чемпионата Италии.
Матч, прошедший в среду во Флоренции на стадионе «Артемио Франки»,
завершился вничью со счетом 1:1. В составе гостей точный удар нанес Диего
Фальчинелли. Ничью для хозяев принес Давиде Астори.
Отметим, что матч прерывался в первом тайме из-за сильного дождя.
Sci nautico a Firenze #FiorentinaCrotone pic.twitter.com/depKCKEe98— delinquentweet (@delinquentweet) 26 октября 2016 г.
Таким образом, «Кротоне» набрал два очка и остался на последнем месте в турнирной таблице серии А. У «Фиорентины» стало 13 очков. Она идет в середине таблицы.
В матчах следующего тура «Фиорентина» 29 октября в гостях сыграет с «Болоньей», а «Кротоне» днем позже примет «Кьево».
Матч
Фиорентина - Кротоне - 1:1 (0:1)
Голы
Фалькинели 24 (0:1). Астори 85 (1:1).
Состав
Фиорентина: Тэтэрушану, Астори, Гонсало, Оливейра (Калинич, 46), Сальседо, Бадель, Весино, Иличич, Бернардески (Кьеза, 80), Тельо, Бабакар (Сарате, 86)
Кротоне: Кордаз, Месба, Рози, Феррари, Чеккерини, Стоян (Палладино, 72), Капецци, Барберис, Роден, Тротта (Точукву, 88), Фалькинели (Клайтон, 82)
Предупреждения:
Сальседо, 88 - Стоян, 51; Чеккерини, 75
Судья:
Клаудио Джавилукки (Италия)
Место и дата
26 октября 21:45, Артемио Франки, Онлайн-трансляция