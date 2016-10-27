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«Фиорентина» сыграла вничью с «Кротоне» в матче, который прерывался из-за ливня

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Футболисты «Фиорентины» сыграли вничью с «Кротоне» в матче десятого тура чемпионата Италии.

Матч, прошедший в среду во Флоренции на стадионе «Артемио Франки», завершился вничью со счетом 1:1. В составе гостей точный удар нанес Диего Фальчинелли. Ничью для хозяев принес Давиде Астори.

Отметим, что матч прерывался в первом тайме из-за сильного дождя. 

Таким образом, «Кротоне» набрал два очка и остался на последнем месте в турнирной таблице серии А. У «Фиорентины» стало 13 очков. Она идет в середине таблицы.

В матчах следующего тура «Фиорентина» 29 октября в гостях сыграет с «Болоньей», а «Кротоне» днем позже примет «Кьево».

Матч

Фиорентина - Кротоне - 1:1 (0:1)

Голы

Фалькинели 24 (0:1). Астори 85 (1:1).

Состав

Фиорентина: Тэтэрушану, Астори, Гонсало, Оливейра (Калинич, 46), Сальседо, Бадель, Весино, Иличич, Бернардески (Кьеза, 80), Тельо, Бабакар (Сарате, 86)

Кротоне: Кордаз, Месба, Рози, Феррари, Чеккерини, Стоян (Палладино, 72), Капецци, Барберис, Роден, Тротта (Точукву, 88), Фалькинели (Клайтон, 82)

Предупреждения:

Сальседо, 88 - Стоян, 51; Чеккерини, 75

Судья:

Клаудио Джавилукки (Италия)

Место и дата

26 октября 21:45, Артемио Франки, Онлайн-трансляция

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