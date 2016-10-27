Дортмундская «Боруссия» лишь по пенальти обыграла «Унион» в Кубке Германии
Футболисты дортмундской «Боруссии» вышли в 1/8 финала Кубка Германии.
В среду в матче 1/16 финала «Боруссия» дома на стадионе «Сигнал Идуна
Парк» обыграла берлинский «Унион». Основное и дополнительное время матча
завершилось вничью – 1:1. Оба мяч забили гости: Михаэль Паренсен забил в свои
ворота, а Штефен Скрцибски – в чужие. В серии послематчевых пенальти «Боруссия»
оказалась точнее – 3:0.
Таким образом, «Боруссия» вышла в следующий этап турнира. Ее соперник
определится по результатам жеребьевки.
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