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Дортмундская «Боруссия» лишь по пенальти обыграла «Унион» в Кубке Германии

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Футболисты дортмундской «Боруссии» вышли в 1/8 финала Кубка Германии.

В среду в матче 1/16 финала «Боруссия» дома на стадионе «Сигнал Идуна Парк» обыграла берлинский «Унион». Основное и дополнительное время матча завершилось вничью – 1:1. Оба мяч забили гости: Михаэль Паренсен забил в свои ворота, а Штефен Скрцибски – в чужие. В серии послематчевых пенальти «Боруссия» оказалась точнее – 3:0.

Таким образом, «Боруссия» вышла в следующий этап турнира. Ее соперник определится по результатам жеребьевки.

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