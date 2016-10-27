«Бордо» и «Марсель» вышли в 1/8 финала Кубка французской лиги

Футболисты «Бордо» и «Марселя» пробились в 1/8 финала Кубка французской лиги.

В среду «Бордо» в матче 1/16 финала на выезде одолел «Шатору» со счетом 2:0. По голу в составе «Бордо» забили Франсуа Камано и Адам Уна.

«Марсель» в среду в гостях переиграл «Клермон» со счетом 2:1. В составе победителей по мячу забили Зинедин Машаш и Бафетимби Гомис, а у хозяев отличился Фабьен Сентонс.

«Марсель» в матче 1/8 финала сыграет с победителем противостояния «Дижон» - «Сошо», а «Бордо» встретится с «Ниццей».