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АЗ обыграл «Эммен» и вышел в 1/8 финала Кубка Голландии

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Футболисты АЗ обыграли «Эммен» в матче 1/16 финала Кубка Голландии.

Встреча, прошедшая в среду в Алкмаре, завершилась победой АЗ со счетом 1:0. Единственный гол забил Роберт Мюрен. Таким образом, АЗ вышел в 1/8 финала.

Напомним, что АЗ является соперником «Зенита» по групповой стадии Лиги Европы. Клуб из Санкт-Петербурга и АЗ сыграют между собой в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы 8 декабря в Алкмаре. Первая встреча этих команд, прошедшая 29 сентября в Санкт-Петербурге, завершилась убедительной победой «Зенита» со счетом 5:0.

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