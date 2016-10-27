АЗ обыграл «Эммен» и вышел в 1/8 финала Кубка Голландии
Футболисты АЗ обыграли «Эммен» в матче 1/16 финала Кубка
Голландии.
Встреча, прошедшая в среду в Алкмаре, завершилась победой АЗ со счетом
1:0. Единственный гол забил Роберт Мюрен. Таким образом, АЗ
вышел в 1/8 финала.
Напомним, что АЗ является соперником «Зенита» по групповой
стадии Лиги Европы. Клуб из Санкт-Петербурга и АЗ сыграют между собой в матче
шестого тура группового этапа Лиги Европы 8 декабря в Алкмаре. Первая встреча
этих команд, прошедшая 29 сентября в Санкт-Петербурге, завершилась убедительной
победой «Зенита» со счетом 5:0.
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