Светлана Кузнецова: В последние годы я была не в лучшей форме, но в этом что-то изменилось
Российская теннисистка Светлана Кузнецова призналась, что не могла
проиграть чешке Каролине Плишковой в матче второго тура группового этапа
итогового турнира WTA.
«При такой поддержке болельщиков и моей команды я не могла
позволить себе всех подвести, я должна была сражаться. В последние годы я была
не в лучшей форме, но что-то поменялось в этом году. Я наслаждаюсь своей игрой,
люблю болельщиков, чувствую себя счастливой, играя с лучшими теннисистками в
мире», - приводит Reuters слова Кузнецовой.
В среду Кузнецова в Сингапуре в матче Белой группы победила Плишкову со счетом 3:6, 6:2, 7:6 (8:6).
Матч
Плишкова К. (Чехия) - Кузнецова С. (Россия) - 6:3, 2:6, 6:7
Место и дата
26 октября 14:30, , Онлайн-трансляция
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