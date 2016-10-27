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Светлана Кузнецова: В последние годы я была не в лучшей форме, но в этом что-то изменилось

Источник:  ReutersКомментарии

Российская теннисистка Светлана Кузнецова призналась, что не могла проиграть чешке Каролине Плишковой в матче второго тура группового этапа итогового турнира WTA.

«При такой поддержке болельщиков и моей команды я не могла позволить себе всех подвести, я должна была сражаться. В последние годы я была не в лучшей форме, но что-то поменялось в этом году. Я наслаждаюсь своей игрой, люблю болельщиков, чувствую себя счастливой, играя с лучшими теннисистками в мире», - приводит Reuters слова Кузнецовой.

В среду Кузнецова в Сингапуре в матче Белой группы победила Плишкову со счетом 3:6, 6:2, 7:6 (8:6).

Матч

Плишкова К. (Чехия) - Кузнецова С. (Россия) - 6:3, 2:6, 6:7

Место и дата

26 октября 14:30, , Онлайн-трансляция

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