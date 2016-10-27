«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Вест Хэмом» в 1/4 финала Кубка английской лиги
Футболисты «Манчестер Юнайтед» сыграют с лондонским «Веcт
Хэмом» в четвертьфинале Кубка английской лиги, сообщает официальный сайт Английской
футбольной лиги.
Жеребьевка четвертьфинальных противостояний прошла в среду. Хозяином матча
будет «Манчестер Юнайтед».
В других четвертьфинальных парах сыграют: «Ливерпуль» -
«Лидс», «Халл Сити» - «Ньюкасл», а также «Арсенал»
- «Саутгемптон».
Игры 1/4 финала пройдут с 28 ноября по 4 декабря.
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