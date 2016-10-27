Пас Емелина помог «Монреалю» обыграть «Айлендерс»

Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Монреалю».

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке на льду арены «Барклайс Центра», завершилась со счетом 3:2. В составе гостей по шайбе забросили Пол Байрон, Филлип Дано и Ши Уэбер. У хозяев отличились Джоан Таварес и Деннис Зайденберг.

Российский защитник «Монреаля» Алексей Емелин отыграл более 23 минут, нанес один бросок, отдал голевой пас, совершил четыре силовых приема, дважды заблокировал бросок соперника и окончил матч с показателем полезности «плюс один».

Другой российский защитник гостей Андрей Марков провел на льду 22 минуты, нанес один бросок, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «минус один».

Российский нападающий «Монреаля» Александр Радулов провел на льду 16 минут, нанес один бросок, применил один силовой прием и один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Таким образом, «Монреаль» набрал 13 очков и закрепился на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. У «Айлендерс» осталось шесть очкво.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Айлендерс» 28 октября в 02:05 (мск) в гостях сыграют с «Питтсбургом», а «Монреаль» 28 октября в 02:30 (мск) примет «Тампу-Бэй».