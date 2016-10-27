Пас Емелина помог «Монреалю» обыграть «Айлендерс»
Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» в домашнем матче
регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Монреалю».
Встреча, прошедшая в Нью-Йорке на льду арены
«Барклайс Центра», завершилась со счетом 3:2. В составе гостей по шайбе
забросили Пол Байрон, Филлип Дано и Ши Уэбер. У хозяев отличились Джоан Таварес
и Деннис Зайденберг.
Российский защитник «Монреаля» Алексей Емелин
отыграл более 23 минут, нанес один бросок, отдал голевой пас, совершил четыре
силовых приема, дважды заблокировал бросок соперника и окончил матч с
показателем полезности «плюс один».
Другой российский защитник гостей Андрей Марков
провел на льду 22 минуты, нанес один бросок, один раз заблокировал бросок
соперника, окончив матч с показателем полезности «минус один».
Российский нападающий «Монреаля» Александр
Радулов провел на льду 16 минут, нанес один бросок, применил один силовой прием
и один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с нулевым показателем
полезности.
Таким образом, «Монреаль» набрал 13 очков и
закрепился на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. У «Айлендерс»
осталось шесть очкво.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Айлендерс» 28 октября в 02:05 (мск) в гостях сыграют с «Питтсбургом», а «Монреаль» 28 октября в 02:30 (мск) примет «Тампу-Бэй».
Матч
Айлендерс - Монреаль - 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
Голы:
Байрон (Емелин, Галлахер), 23:10 (0:1). Таварес 35:17 (1:1 - бол.). Дано (Уэбер, Флинн), 51:21 (1:2). Зайденберг (Де Хаан, Строум), 54:16 (2:2). Уэбер (Пачиоретти, Петри), 57:03 (2:3 - бол.).
Место и дата
27 октября 02:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция