«Бостон» без Худобина проиграл «Рейнджерс»

Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Бостону».

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке на льду «Мэдисон Сквер Гарден», завершилась со счетом 5:2. В составе хозяев по шайбе забросили Рик Нэш, Кевин Хейз и Джимми Веси, а Брэндон Пирри оформил дубль. У гостей отличились Давид Пастрняк и Остин Чарник.

Российский вратарь «Бостона» Антон Худобин не играл в матче из-за травмы.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Рейнджерс» 29 октября в 02:30 (мск) в гостях сыграют с «Каролиной», а «Бостон» 30 октября в 02:05 (мск) на выезде встретится с «Детройтом».