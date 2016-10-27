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«Бостон» без Худобина проиграл «Рейнджерс»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Бостону».

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке на льду «Мэдисон Сквер Гарден», завершилась со счетом 5:2. В составе хозяев по шайбе забросили Рик Нэш, Кевин Хейз и Джимми Веси, а Брэндон Пирри оформил дубль. У гостей отличились Давид Пастрняк и Остин Чарник.

Российский вратарь «Бостона» Антон Худобин не играл в матче из-за травмы.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Рейнджерс» 29 октября в 02:30 (мск) в гостях сыграют с «Каролиной», а «Бостон» 30 октября в 02:05 (мск) на выезде встретится с «Детройтом».

Матч

Рейнджерс - Бостон - 5:2 (0:2, 3:0, 2:0)

Голы:

Пастрняк (Хара, Маршанд), 0:10 (0:1). Чарник (Крейчи), 14:44 (0:2). Нэш (Степан, Весей), 29:16 (1:2 - бол.). Хэйс (Макдона, Фаст), 36:35 (2:2). Пирри (Зибанежад, Миллер), 39:24 (3:2 - бол.). Пирри (Стаал, Миллер), 42:23 (4:2). Весей (Степан, Нэш), 43:06 (5:2).

Место и дата

27 октября 03:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция

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