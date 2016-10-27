Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Эдмонтоном»
Хоккеисты «Эдмонтона» в домашнем матче
регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги обыграли «Вашингтон».
Встреча, прошедшая в Эдмонтоне на льду арены
«Роджерс Плэйс», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев льда. В их составе дубль
оформил Бенуа Пуйо, а по шайбе забросили Патрик Марун и Милан Лучич. У гостей
отличился Александр Овечкин.
Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов
провел на льду более 17 минут, нанес два броска, применил три силовых приема,
два раза заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «минус
два».
Российский нападающий гостей Александр Овечкин
отыграл почти 19 минут, нанес четыре броска, один из которых завершился голом, применил
пять силовых приемов, окончив матч с показателем полезности «минус два».
Другой российский форвард «Вашингтона» Евгений
Кузнецов провел на льду почти 17 минут, нанес один бросок, окончив матч с
показателем полезности «минус два».
Таким образом, «Эдмонтон» набрал 12 очков и
сохранил лидерство в турнирной таблице Западной конференции, а у «Вашингтона»
осталось семь очков.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Эдмонтон» 29 октября в 05:00 (мск) на выезде сыграет с «Ванкувером», а «Вашингтон» 30 октября в 05:00 (мск).
Матч
Эдмонтон - Вашингтон - 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Голы:
Пульо (Ньюджент-Хопкинс), 27:48 (1:0). Пульо (Ньюджент-Хопкинс, Клефбом), 37:08 (2:0). Овечкин (Нисканен, Бураковски), 40:09 (2:1). Марун (Макдэвид, Пулюярви), 41:25 (3:1). Лучич (Секера, Макдэвид), 49:57 (4:1 - бол.).
Место и дата
27 октября 04:30, Рексолл Плэйс, Онлайн-трансляция