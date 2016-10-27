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Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Эдмонтоном»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Хоккеисты «Эдмонтона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги обыграли «Вашингтон».

Встреча, прошедшая в Эдмонтоне на льду арены «Роджерс Плэйс», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев льда. В их составе дубль оформил Бенуа Пуйо, а по шайбе забросили Патрик Марун и Милан Лучич. У гостей отличился Александр Овечкин.

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провел на льду более 17 минут, нанес два броска, применил три силовых приема, два раза заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «минус два».

Российский нападающий гостей Александр Овечкин отыграл почти 19 минут, нанес четыре броска, один из которых завершился голом, применил пять силовых приемов, окончив матч с показателем полезности «минус два».

Другой российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов провел на льду почти 17 минут, нанес один бросок, окончив матч с показателем полезности «минус два».

Таким образом, «Эдмонтон» набрал 12 очков и сохранил лидерство в турнирной таблице Западной конференции, а у «Вашингтона» осталось семь очков.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Эдмонтон» 29 октября в 05:00 (мск) на выезде сыграет с «Ванкувером», а «Вашингтон» 30 октября в 05:00 (мск).

Матч

Эдмонтон - Вашингтон - 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Голы:

Пульо (Ньюджент-Хопкинс), 27:48 (1:0). Пульо (Ньюджент-Хопкинс, Клефбом), 37:08 (2:0). Овечкин (Нисканен, Бураковски), 40:09 (2:1). Марун (Макдэвид, Пулюярви), 41:25 (3:1). Лучич (Секера, Макдэвид), 49:57 (4:1 - бол.).

Место и дата

27 октября 04:30, Рексолл Плэйс, Онлайн-трансляция

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