Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Эдмонтоном»

Хоккеисты «Эдмонтона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги обыграли «Вашингтон».

Встреча, прошедшая в Эдмонтоне на льду арены «Роджерс Плэйс», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев льда. В их составе дубль оформил Бенуа Пуйо, а по шайбе забросили Патрик Марун и Милан Лучич. У гостей отличился Александр Овечкин.

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провел на льду более 17 минут, нанес два броска, применил три силовых приема, два раза заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «минус два».

Российский нападающий гостей Александр Овечкин отыграл почти 19 минут, нанес четыре броска, один из которых завершился голом, применил пять силовых приемов, окончив матч с показателем полезности «минус два».

Другой российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов провел на льду почти 17 минут, нанес один бросок, окончив матч с показателем полезности «минус два».

Таким образом, «Эдмонтон» набрал 12 очков и сохранил лидерство в турнирной таблице Западной конференции, а у «Вашингтона» осталось семь очков.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Эдмонтон» 29 октября в 05:00 (мск) на выезде сыграет с «Ванкувером», а «Вашингтон» 30 октября в 05:00 (мск).