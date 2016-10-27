Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Крылья Советов- : -Локомотив
Футбол  Краснодар- : -Оренбург
Баскетбол  ЦСКА- : -УНИКС
Футбол  Анжи- : -Зенит
Хоккей  СКА- : -Медвешчак
Баскетбол  Милан- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Юрий Первак: Короновать «Спартак» рано, даже если красно-белые обыграют ЦСКА

Источник:  «Известия»Комментарии

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак поделился своим мнением о предстоящем дерби с ЦСКА в рамках 12-го тура чемпионата России.

- Мне нравится, как в нынешнем розыгрыше чемпионата России играет «Спартак». Очевидно, красно-белые выглядят куда лучше, чем в прошлом сезоне, но все равно чего-то в игре команды не хватает. Была неудачная серия из трех поражений, после которых последовали две победы подряд с минимальным счетом 1:0. От «Спартака» всегда ждешь более убедительной, уверенной игры и результата. Нравится, как управляет командой Массимо Каррера.

«Спартак» идет на первом месте, показывает неплохой футбол и имеет очень хорошие шансы на успешный исход противостояния со своим главным и самым принципиальным соперником - ЦСКА. У армейцев сейчас довольно проблемный период: дисквалификация Романа Еременко, травма Алана Дзагоева, неудачная серия игр, давление на Леонида Слуцкого со стороны болельщиков и футбольных экспертов - все это может сыграть с ними злую шутку.

Короновать красно-белых рано. Даже если «Спартак» обыграет ЦСКА в предстоящем дерби, это - не повод говорить о чемпионстве в этом сезоне. Подобные разговоры возникают каждый год, но я их не разделяю. Впереди много матчей, и все уже привыкли к тому, что «Спартак» постоянно лихорадит, у команды отсутствует стабильность. Дай бог, чтобы в этом сезоне все сложилось иначе. Красно-белым уже пора устроить настоящий праздник своим болельщикам. Ведь их миллионы - огромная армия!, - цитируют первака «Известия».  

Напомним, в субботу, 29 октября красно-белые примут на своей арене армейцев. Матч начнется в 18:00 по московскому времени.

Матч

Спартак - ЦСКА

Место и дата

29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

Голосование: Как завершится матч «Спартак» – ЦСКА?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Этот день в истории. Иржи Ярошику - 39!Сегодня, 27 октября, празднует свой день рождения бывший футболист ЦСКА и сборной Чехии Иржи Ярошик.Григорий Иванов: Широков сказал мне, что пока не хочет игратьПрезидент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о том, что его клуб приглашал Романа Широкова. Он сказал, что по этому поводу они перекинулись только парой фраз.Кастинг для «Спартака». Колонка Юрия ЦыбаневаКастинг для «Спартака». Колонка Юрия ЦыбаневаОбозреватель «Советского спорта» - о симпатиях к «Тосно» и потенциальной опасности российского Кубка для карьеры Массимо Карреры.Квинси Промес: Поддержка команды, друзей и семьи мотивирует меня не на 100, а на 200%Полузащитник «Спартака» Куинси Промес поблагодарил болельщиков красно-белых за признание лучшим игроком команды в сезоне 2015/2016.Павел Врба: В России детских тренеров очень интересуют результаты, в Европе этого нетГлавный тренер «Анжи» Павел Врба встретился с тренерами академии клуба. Он рассказал, в чем состоит отличие в работе детских тренеров в России и в Европе.Александр Атаманенко: Все билеты на дерби уже давно проданыКоммерческий директор стадиона «Открытие Арена» Александр Атаманенко заявил, что все билеты на матч «Спартак» - ЦСКА, который пройдет в рамках 12-го тура российской премьер-лиги, проданы.Обнародовано имя владельца ЦСКА. Им оказался не Евгений ГинерСергей Горлукович: «Спартак» по всем параметрам является фаворитом матча с ЦСКАБывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА. Он считает красно-белых фаворитами предстоящей встречи.ЦСКА: Все билеты на дерби в красно-синий сектор проданыПресс-служба столичного ЦСКА сообщила о том, что все билеты на фанатский сектор армейцев на матч со «Спартаком» проданы.ЦСКА оштрафован на 50 000 рублей за баннеры болельщиков в адрес СлуцкогоКДК РФС оштрафовал ЦСКА за поведение болельщиков. Причиной стали несогласованные баннеры в адрес главного тренера команды Леонида Слуцкого.Владислав Ващук: Суркис сказал: «Кому ты нужен, инвалид?», а «Спартак» готов был ждать полгода, пока я выздоровеюБывший защитник киевского «Динамо» и московского «Спартака» Владислав Ващук рассказал об обстоятельствах своего перехода в российский клуб.Амнистированный Цакташ сможет сыграть против «Локомотива»Полузащитник «Рубина», который получил красную карточку в матче «Терек» – «Рубин», не подвергнется дисквалификации и выйдет на поле уже в игре против «Локомотива».Роман Зобнин: В матче «Спартак» – ЦСКА победит тот, кто отдаст все силыПолузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о том, кто выиграет в матче 12-го тура «Спартак» - ЦСКА (29 октября, 18:00).Тренер вратарей «Зенита»: Чуть не сошел с ума, когда Лодыгин обыгрывал ПавлюченкоТренер вратарей «Зенита» Михаил Бирюков рассказал об эпизоде, когда вратарь команды Юрий Лодыгин обыграл форварда «Урала» Романа Павлюченко. Он отметил, что ему не понравился этот момент.КДК РФС отменил красную карточку игрока «Рубина» Мийо ЦакташаКонтрольно-дисциплинарный комитет РФС отменил красную карточку, показанную хавбеку казанского «Рубина» Мийо Цакташу в матче 11-го тура чемпионата России с грозненским «Тереком».Тренер вратарей «Зенита»: Дзюба неплохо стоит на воротахТренер вратарей «Зенита» Михаил Бирюков рассказал, что из полевых игроков команды мог бы занять место голкипера. Он отметил нападающего питерцев Артема Дзюбу.Участие Дзагоева в матче «Спартак» – ЦСКА маловероятноВрач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о состоянии полузащитника Алана Дзагоева в преддверии матча со «Спартаком» в 12-м туре чемпионата России.Артем Ребров: Две недели звонят с просьбами достать билеты на дербиГолкипер «Спартака» Артем Ребров поделился ожиданиями о предстоящем матче 12-го тура чемпионата России с ЦСКА.Денис Глушаков: Дорогие друзья, у меня нет билетов на матч «Спартак» – ЦСКАПолузащитник «Спартака» Денис Глушаков заявил, что у него нет билетов на матч 12-го тура чемпионата России против ЦСКА.Массимо Каррера: Дерби – особенный матч. Но готов проиграть, если победим в РФПЛМассимо Каррера: Дерби – особенный матч. Но готов проиграть, если победим в РФПЛГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопросы журналистов перед субботним дерби с ЦСКА.

ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение