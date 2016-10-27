Юрий Первак: Короновать «Спартак» рано, даже если красно-белые обыграют ЦСКА

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак поделился своим мнением о предстоящем дерби с ЦСКА в рамках 12-го тура чемпионата России.

- Мне нравится, как в нынешнем розыгрыше чемпионата России играет «Спартак». Очевидно, красно-белые выглядят куда лучше, чем в прошлом сезоне, но все равно чего-то в игре команды не хватает. Была неудачная серия из трех поражений, после которых последовали две победы подряд с минимальным счетом 1:0. От «Спартака» всегда ждешь более убедительной, уверенной игры и результата. Нравится, как управляет командой Массимо Каррера.

«Спартак» идет на первом месте, показывает неплохой футбол и имеет очень хорошие шансы на успешный исход противостояния со своим главным и самым принципиальным соперником - ЦСКА. У армейцев сейчас довольно проблемный период: дисквалификация Романа Еременко, травма Алана Дзагоева, неудачная серия игр, давление на Леонида Слуцкого со стороны болельщиков и футбольных экспертов - все это может сыграть с ними злую шутку.

Короновать красно-белых рано. Даже если «Спартак» обыграет ЦСКА в предстоящем дерби, это - не повод говорить о чемпионстве в этом сезоне. Подобные разговоры возникают каждый год, но я их не разделяю. Впереди много матчей, и все уже привыкли к тому, что «Спартак» постоянно лихорадит, у команды отсутствует стабильность. Дай бог, чтобы в этом сезоне все сложилось иначе. Красно-белым уже пора устроить настоящий праздник своим болельщикам. Ведь их миллионы - огромная армия!, - цитируют первака «Известия».

Напомним, в субботу, 29 октября красно-белые примут на своей арене армейцев. Матч начнется в 18:00 по московскому времени.