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Этот день в истории. Иржи Ярошику - 39!

Елена Корсунская
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Сегодня, 27 октября, празднует свой день рождения бывший футболист ЦСКА и сборной Чехии Иржи Ярошик. Футболисту исполняется 39 лет. 

Ярошик выступал за армейцев с 2003 по 2004 годы. В составе ЦСКА он стал чемпионом России (2003) и обладателем Суперкубка страны (2004). Начал профессиональную карьеру полузащитник в «Спарте», потом перешел в «Слован». После ЦСКА Ярошик поиграл в Англии - за «Челси» и «Бирмингем». В 2006 году перебрался в Шотландию и выступал за «Селтик», а потом снова приехал в Россию - Ярошик провел сезон в самарских «Крыльях Советов». В 2010 году переехал в Испанию и выступал за «Реал Сарагосу», в 2011 - вернулся в «Спарту». Последний клуб, за который выступал полузащитник сборной Чехии, был «Депортиво Алавес». 

Ярошик является чемпионом четырех стран - Чехии («Спарта»), России (ЦСКА), Англии («Челси»), Шотландии («Селтик»). Полузащитник дважды попадал в список 33 лучших футболистов России. За сборную Чехии Ярошик выступал с 2000 по 2005 годы и провел за национальную команду 23 матча.

Официально Ярошик не объявлял о завершении карьеры. С 2015 года он числится свободным агентом.  

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