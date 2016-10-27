Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Крылья Советов- : -Локомотив
Футбол  Краснодар- : -Оренбург
Баскетбол  ЦСКА- : -УНИКС
Футбол  Анжи- : -Зенит
Хоккей  СКА- : -Медвешчак
Баскетбол  Милан- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

На стадионе на Крестовском острове произошел потоп во время запуска отопления

Источник:  MetroКомментарии

На стадионе на Крестовском острове в одном из секторов во время работ по запуску отопления произошел потоп.

Один из сотрудников стадиона на Крестовском, участвовавший непосредственно в работах, рассказал о случившемся.

- Пытались запустить отопление. Два радиатора не реагировали, не начинали работать. Стали раздалбливать плитку на полу, чтобы выяснить, где перебита или перегнута трубка, которая ведет к этим радиаторам. Выяснили, что радиаторы были просто соединены между собой - как будто удлинитель воткнут в самого себя. А к основной магистрали отопления радиаторы подключены не были. Пришлось долбить пол до ближайшей магистрали и исправлять ошибку.  Нашли магистраль, работаем дальше. И тут какой-то умник подал в нее давление. Нас и затопило, - цитирует сотрудника стадиона Metro. 

Напомним, 24 октября на стадионе было проведено полное выкатывание поля в чашу арены. Арена строится на месте стадиона имени Кирова с 2007 года. Строительные работы планируется завершить к 26 декабря 2016 года. Ранее вице-губернатор Игорь Албин заявил, что стадион введут в эксплуатацию 25 декабря. Первый официальный матч на арене «Зенит» проведет весной 2017 года. Также стадион примет игры Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Тренер вратарей «Зенита»: Чуть не сошел с ума, когда Лодыгин обыгрывал ПавлюченкоТренер вратарей «Зенита» Михаил Бирюков рассказал об эпизоде, когда вратарь команды Юрий Лодыгин обыграл форварда «Урала» Романа Павлюченко. Он отметил, что ему не понравился этот момент.Тренер вратарей «Зенита»: Дзюба неплохо стоит на воротахТренер вратарей «Зенита» Михаил Бирюков рассказал, что из полевых игроков команды мог бы занять место голкипера. Он отметил нападающего питерцев Артема Дзюбу.«Анжи» – «Зенит». 21 футболист отправился на матч, Кришито не полетел в Махачкалу«Зенит» опубликовал состав команды, отправившейся на матч 1/8 финала Кубка России против «Анжи».Экс-генподрядчик стадиона на Крестовском подал иск к «Метрострою»По сообщению «Фонтанки» компания «Инжтрансстрой-СПб» - экс-генподрядчик стадиона на Крестовском острове требует выплатить 166,5 млн рублей нового генподрядчика - «Метрострой».Гарет Саутгейт: Руни создает в сборной Англии позитивную обстановкуИсполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что форвард Уэйн Руни остается лидером национальной команды несмотря на то, что не всегда попадает в стартовый состав.Сергей Карасев: Подошел Кудряшов и заявил, что это он нарушил правила и сам ушел с поляРоссийский арбитр Сергей Карасев рассказал о самом запоминающемся случае в своей карьере. Это произошло в матче «Терека» с «Зенитом», когда Федор Кудряшов обратил внимание судьи на его ошибку.Игорь Смольников: Восстановление после травмы займет около 2-3 месяцевЗащитник «Зенита» Игорь Смольников поделился мнением о своем самочувствии после операции.Новосельцев под прицелом. Как защитник сборной дебютировал в старте «Зенита»Новосельцев под прицелом. Как защитник сборной дебютировал в старте «Зенита»Spb.Sovsport.ru разбирает действия Ивана Новосельцева, единственная серьезная ошибка которого в итоге привела к победному голу его команды.Руслан Ротань: Если Украина пройдет квалификацию ЧМ-2018, то мы должны играть в РоссииПолузащитник сборной Украины Руслан Ротань рассказал о перспективах участия команды в чемпионате мира в России. Он считает, что в случае прохождения отборочного турнира бойкотировать ЧМ-2018 не стоит.Дмитрий Ефремов: «Оренбург» упустил очки в матче с «Зенитом»Полузащитник «Оренбурга» Дмитрий Ефремов подвел итоги матча 11-го тура премьер-лиги с «Зенитом» (0:1) на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.На строящемся стадионе на Крестовском в ближайшее время пройдет тестовый матчНа поле стадиона на Крестовском острове в ближайшие дни пройдет первый футбольный матч, сообщает «Фонтанка».Участие Жиркова и Кришито в матче с «Анжи» под вопросомСегодня «Зенит» начинает подготовку к матчу Кубка России с «Анжи».Защитник «Оренбурга» Малых: У «Зенита» был всего один момент – это заслуга нашей игры в оборонеЗащитник «Оренбурга» Андрей Малых поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (0:1).Игорь Албин: Если строители стадиона на Крестовском и «Зенит» выскажут пожелание, мы готовы провести пробный матчВице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин поделился мнением о возможном пробном матче на стадионе на Крестовском острове.Девушка дня. Бразильская модель поддержала ЗабивакуДевушка дня. Бразильская модель поддержала Забиваку«Зенит» и «Спартак» отличаются дисциплиной». Включение Геннадия Орлова«Зенит» и «Спартак» отличаются дисциплиной». Включение Геннадия ОрловаКомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов объясняет сложность победы «Зенита» над «Оренбургом» и приводит в пример действия Мака с Майконом.Сергей Хусаинов: Судьи тормозят «Спартак», чтобы клубы-гиганты догналиСергей Хусаинов: Судьи тормозят «Спартак», чтобы клубы-гиганты догналиЭкс-арбитр ФИФА и бывший глава судейского корпуса Сергей Хусаинов рассказал «Советскому спорту» об основных проблемах его нынешних коллег.Президент «Оренбурга»: Прудников не играл с «Зенитом» из-за небольшой травмыНападающий «Оренбурга» Александр Прудников остался вне заявки на матч чемпионата России с «Зенитом» из-за небольшой травмы. Об этом «Р-Спорт» сообщил президент «Оренбурга» Василий Столыпин.Президент «Оренбурга»: Одна ошибка стоила команде пораженияПрезидент «Оренбурга» Василий Столыпин считает, что единственная ошибка стоила его клубу поражения в матче 11-го тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».«Запрещаю игрокам смотреть «Барселону». Как тренер «Оренбурга» переиграл Луческу«Запрещаю игрокам смотреть «Барселону». Как тренер «Оренбурга» переиграл ЛуческуРоберта Евдокимова может быть и расстроило поражение от «Зенита», но многочисленным вопросам журналистов он радовался искренне.

Зенит
Зениткалендарьстатистика
ЧМ-2018
ЧМ-2018
Кубок Конфедераций
Кубок Конфедераций

Cпецпредложение