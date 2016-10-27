На стадионе на Крестовском острове произошел потоп во время запуска отопления

На стадионе на Крестовском острове в одном из секторов во время работ по запуску отопления произошел потоп.

Один из сотрудников стадиона на Крестовском, участвовавший непосредственно в работах, рассказал о случившемся.

- Пытались запустить отопление. Два радиатора не реагировали, не начинали работать. Стали раздалбливать плитку на полу, чтобы выяснить, где перебита или перегнута трубка, которая ведет к этим радиаторам. Выяснили, что радиаторы были просто соединены между собой - как будто удлинитель воткнут в самого себя. А к основной магистрали отопления радиаторы подключены не были. Пришлось долбить пол до ближайшей магистрали и исправлять ошибку. Нашли магистраль, работаем дальше. И тут какой-то умник подал в нее давление. Нас и затопило, - цитирует сотрудника стадиона Metro.

Напомним, 24 октября на стадионе было проведено полное выкатывание поля в чашу арены. Арена строится на месте стадиона имени Кирова с 2007 года. Строительные работы планируется завершить к 26 декабря 2016 года. Ранее вице-губернатор Игорь Албин заявил, что стадион введут в эксплуатацию 25 декабря. Первый официальный матч на арене «Зенит» проведет весной 2017 года. Также стадион примет игры Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.