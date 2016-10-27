12 очков Мозгова помогли «Лейкерс» переиграть «Хьюстон»
Баскетболисты «Лейкерс» переиграли «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча завершилась со счетом 120:114 (38:38, 25:33, 27:25, 30:18). Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов провел на паркете 22 минуты, набрал 12 очков, а также сделал 8 подборов и 2 результативные передачи.
Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Лейкерс» Джордан Кларксон, набравший 25 очков.
Матч
Место и дата
27 октября 05:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
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