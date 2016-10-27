Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Крылья Советов- : -Локомотив
Футбол  Краснодар- : -Оренбург
Баскетбол  ЦСКА- : -УНИКС
Футбол  Анжи- : -Зенит
Хоккей  СКА- : -Медвешчак
Баскетбол  Милан- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

12 очков Мозгова помогли «Лейкерс» переиграть «Хьюстон»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Баскетболисты «Лейкерс» переиграли «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча завершилась со счетом 120:114 (38:38, 25:33, 27:25, 30:18). Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов провел на паркете 22 минуты, набрал 12 очков, а также сделал 8 подборов и 2 результативные передачи. 

Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Лейкерс» Джордан Кларксон, набравший 25 очков. 

Матч

Лейкерс - Хьюстон - 120:114

Место и дата

27 октября 05:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Тимофей Мозгов: Хорошо, что устояли в концовкеЦентровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов подвел итог первого матча команды в новом сезоне НБА, в котором ЛАЛ нанес поражение «Хьюстону» 120:114.Тимофей Мозгов: Спина почти не беспокоитЦентровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов оценил свое состояние в первом матче нового сезона, который его команда выиграла у «Хьюстона» 120:114.Тимофей Мозгов: На самолет пока не заработалТимофей Мозгов: На самолет пока не заработалРоссийский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов дал первое интервью «Советскому спорту» после дебюта за новую команду.НБА. «Лейкерс» победили «Хьюстон», «Финикс» проиграл «Сакраменто» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НБА.За кого в НБА ты будешь болеть в этом сезоне? ОпросЗа кого в НБА ты будешь болеть в этом сезоне? ОпросСтартовал новый сезон в НБА. «Советскому спорту» интересно, за кого вы будете болеть.Стивен Карри: «Голден Стэйт» получил от «Сан-Антонио» звонкую пощечинуРазыгрывающий «Голден Стэйт» Стивен Карри прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА.НБА. «Кливленд» крупно победил «Нью-Йорк», «Голден Стэйт» проиграл «Сан-Антонио» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НБА.«Кливленд» разгромил «Нью-Йорк», Ирвинг набрал 29 очковДействующий чемпион НБА «Кливленд» в стартовом матче регулярного чемпионата нынешнего сезона дома крупно обыграл «Нью-Йорк (117:88).Американский защитник Браун перешел в «Химки»Баскетбольный клуб «Химки» подписал контракт до конца сезона с американским игроком Маркелом Брауном. В прошедшем сезоне защитник выступал в НБА за «Бруклин».Леброн против «Воинов» и Мозгов – как лидер «Лейкерс». Чего ждать от сезона НБА?Леброн против «Воинов» и Мозгов – как лидер «Лейкерс». Чего ждать от сезона НБА?«Советский спорт» отвечает на главные вопросы о новом сезоне сильнейшей лиги мира.Евгения Белякова: На наши матчи в WNBA приходили Снуп Догг, Кобе Брайант и Мэджик ДжонсонЧемпионка WNBA в составе «Лос-Анджелес Спаркс» Евгения Белякова рассказала, чему научилась в Америке и сравнила женскую НБА с мужской лигой.Агент Мозгова: Тима очень здорово бежитАгент Мозгова Максим Шарифьянов – об игре Тимофея в контрольном матче «Лейкерс» - «Голден Стэйт» (112:123).Агент: Комментаторы ESPN отметили – Тимофей в хорошей формеАгент: Комментаторы ESPN отметили – Тимофей в хорошей формеАгент Мозгова Максим Шарифьянов – о повреждении Тимофея в контрольном матче «Лейкерс» – «Голден Стэйт» (112:123) и его форме.Агент Мозгова: С Тимой все хорошо, он сыграет в следующем матчеАгент Мозгова Максим Шарифьянов – о повреждении Тимофея в контрольном матче «Лейкерс» - Голден Стэйт» (112:123).4 очка Мозгова не помогли «Лейкерс» обыграть «Голден Стэйт»Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграли «Голден Стэйт» в предсезонном матче НБА.Сергей Карасев: Думаю, у меня еще будет шанс в НБА, и я смогу им воспользоватьсяФорвард «Зенита» Сергей Карасев рассказал о причине, по которой он не смог закрепиться в НБА.Мозгов набрал 10 очков в предсезонном матче «Лейкерс» с «Голден Стэйт»«Голден Стэйт» нанес поражение «Лейкерс» в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации со счетом 112:107.В Лос-Анджелесе застрелена детектив, расследовавшая обвинение Деррика Роуза в изнасилованииПолиция Лос-Анджелеса сообщила о смерти от огнестрельного ранения 44-летней Надин Эрнандес. Она была одним из детективов, расследующих обвинение в изнасиловании в адрес разыгрывающего «Нью-Йорка» Деррика Роуза.Нандо де Коло: В НБА ЦСКА мог бы побороться за выход в плей-оффЗащитник ЦСКА Нандо де Коло полагает, что армейский клуб в нынешнем составе не затерялся бы и в Национальной баскетбольной ассоциации.«Лейкерс» обыграл «Денвер», Мозгов набрал 2 очкаБаскетболисты «Лейкерса» в предсезонном матче нанесли поражение «Денверу».
Хьюстон
Хьюстонкалендарьстатистика
Лейкерс
Лейкерскалендарьстатистика
Тимофей Мозгов
Тимофей Мозговвсе новости
НБА
НБАтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение