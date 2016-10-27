«Реал» громит, Овечкин забивает, Моуриньо побеждает Гвардиолу - все главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать свой день с главных новостей утра.

1) Овечкин забросил шайбу в ворота «Эдмонтона», но все равно его «Вашингтон» уступил — 1:4. Голевой пас Емелина помог «Монреалю» обыграть «Айлендерс».

2) «Манчестер Юнайтед» с минимальным счетом обыграл «Манчестер Сити» в Кубке Англии, а «Челси» неожиданно уступил «Вест Хэму». Кто с кем сыграет в 1/4 финала?

3) «Бавария» не имела проблем в матче против «Аугсбурга» в Кубке Германии, забив три гола.

4) «Реал» продолжает громить своих соперников. На этот раз семь мячей влетело в ворота «Леонесы». И пусть вас не смущает, что это всего лишь 1/16 финала Кубка Испании.

5) Известный бразильский боец ММА Антонио Силва свой следующий поединок проведет в Екатеринбурге. Соперником будет Иван Штыркин.

6) Заслуженный тренер России Олег Васильев уже в двух различных СМИ предложил чемпионке олимпийского командного турнира Сочи Юлии Липницкой перейти в парное катание. «Советский спорт» разбирается, нужно ли это фигуристке.

7) Светлана Кузнецова продолжает радовать своих фанатов. На этот раз она пробилась в полуфинал Итогового турнира WTA. Наш корреспондент Николай Мысин рассказывает, как это было.

8) Обозреватель «Советского спорта» Евгений Дзичковский взял большое интервью у креативного продюсера телеканала «Матч ТВ». Очень много крутых вопрсоов, очень много крутых ответов. К чтению обязательно.

9) Состоялись матчи 1/8 финала Кубка России. Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев - о симпатиях к «Тосно» и потенциальной опасности российского Кубка для карьеры Массимо Карреры.

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