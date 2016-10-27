Руслан Агаларов: Шансы на победу у «Анжи» и «Зенита» равны

Экс-главный тренер «Анжи» Руслан Агаларов поделился ожиданиями в преддверии матча своей бывшей команды с «Зенитом» в 1/8 финала Кубка России.

- Ротация состава не значит, что «Анжи» не планирует обыграть «Зенит». Это связано больше с тем, что есть люди, которые хотят больше поиграть, некоторым футболистам нужно дать больше игровой практики. В данной ситуации у махачкалинцев ровный состав, так что это шанс проявить себя. У «Зенита» тоже есть длинная скамейка, они могут менять состав и играть другими футболистами.

Шансы на победу равны. «Анжи» играет дома, команда сейчас на ходу после победы в Томске (0:3). Это придало уверенности футболистам,- цитирует Агаларова «Спорт день за днем».

Напомним, что матч «Анжи» - «Зенит» состоится сегодня в 18:00 мск.