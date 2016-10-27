Александр Бубнов: «Локомотив» начал выходить из кризиса, он должен обыграть «Крылья Советов»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от встречи «Крыльев Советов» и «Локомотива» в 1/8 финала Кубка России.

- «Локомотив является однозначным фаворитом предстоящего матча 1/8 финала Кубка России, хоть команда и сыграет с «Крыльями» на выезде. Железнодорожники, похоже, начали постепенно выходить из кризиса: команда Юрия Семина сыграла вничью с «Амкаром» и обыграла ЦСКА. У самарцев же, напротив, ситуация очень тяжелая — «Крылья» находятся в подвале турнирной таблицы РФПЛ. При этом для «Локомотива» Кубок России еще и очень важен, так как он может помочь москвичам побороться за еврокубки, так что, думаю, железнодорожники должны обыграть самарскую команду, - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, что матч «Крылья Советов» - «Локомотив» состоится сегодня в 18:00 мск. Победитель матча в 1/4 финала Кубка России сыграет с «Тосно».