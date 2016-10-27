Владимир Кличко: Я проведу еще несколько зрелищных поединков, только потом завершу карьеру

Украинский боксер-супертяжеловес Владимир Кличко планирует провести еще несколько поединков перед тем, как завершить карьеру.

- Я никогда не думал о завершении карьеры, после того как проиграл свои титулы. Я буду выходить на ринг до тех пор, пока здоров и мотивирован. Впереди меня ждет еще несколько зрелищных поединков, - цитирует Кличко BBC.

Напомним, в октябре Владимир Кличко должен был провести повторный поединок с британцем Тайсоном Фьюри. Однако тот отказался от принадлежащих ему чемпионских поясов WBA и WBO, сославшись на необходимость пройти курс лечения от депрессии.

После этого промоутер Эдди Хирн сообщил о том, что вскоре может быть анонсирован бой Владимира с действующим чемпионом IBF Энтони Джошуа. Однако затем переговоры о проведении данного поединка зашли в тупик. Также сообщалось, что соперником Кличко по бою 10 декабря мог стать австралиец Лукас Браун или россиянин Александр Устинов.