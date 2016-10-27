Тимофей Мозгов: Хорошо, что устояли в концовке
Центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов подвел итог первого матча команды в новом сезоне НБА, в котором ЛАЛ нанес поражение «Хьюстону» 120:114.
- В спорте ведь важен результат. У нас он – положительный. Так что, конечно, я доволен! – признался Мозгов в интервью «Советскому спорту. - Было пару моментов, когда пришлось понервничать. Первая половина матча прошла достаточно уверенно – мы контролировали ход поединка. Но после большого перерыва «Хьюстон» сумел нас затащить в напряженную концовку. Честно сказать, могли и проиграть. У наших молодых ребят все-таки сказывался недостаток опыта. Тем не менее, все молодцы, раз устояли в «клатче». Отличное начало нового сезона!
Матч
Место и дата
27 октября 05:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
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