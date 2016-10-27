Роман Широков: Думаю, в матче «Спартак» - ЦСКА будет ничья

Бывший капитан сборной России Роман Широков поделился ожиданиями в преддверии матча «Спартак» - ЦСКА в рамках 12-го тура РФПЛ.

- Сумасшедшим ли будет матч? Мы надеемся на это. С одной стороны, плохо, что они не играют в кубке, с другой - хорошо, что команды отдохнули. У них была целая неделя, чтобы привести себя в оптимальное состояние. Надеемся, что матч будет очень качественный и зрелищный.

Думаю, что будет ничья. Особых предпочтений у меня нет. Хочется, чтобы команды продемонстрировали яркий атакующий футбол, чтобы зрители получили от него удовольствие. Это матч номер один в первой части чемпионата, - цитирует Широкова «Матч ТВ».

Напомним, в субботу, 29 октября красно-белые примут на своей арене армейцев. Матч начнется в 18:00 по московскому времени.