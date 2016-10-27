Ярмоленко может пропустить длительный срок из-за травмы

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров объяснил причину отсутствия в заявке команды на матч Кубка Украины с Зарей (5:2) нападающего Андрея Ярмоленко.

- У него травма. Возможно, такая, которая вывела его из строя на длительный срок. Что будет дальше, посмотрим. Вероятно, он не до конца залечил предыдущее повреждение и при этом сказалась нагрузка. Андрей проводит большое количество матчей на всех фронтах, - цитирует Реброва Sportarena.

В текущем сезоне Ярмоленко сыграл в 12 матчах за «Динамо», в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.