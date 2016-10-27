Ролан Гусев: ЦСКА даже в таком состоянии может обыграть «Спартак»

Экс-полузащитник ЦСКА Ролан Гусев оценил шансы армейцев в матче 12-го тура РФПЛ против московского «Спартака».

- ЦСКА в последних матчах играет не слишком ровно, но даже в таком состоянии армейцы могут обыграть «Спартак», - цитирует Гусева радио «Спорт FM».

Напомним, в субботу, 29 октября красно-белые примут на своей арене армейцев. Матч начнется в 18:00 по московскому времени.