Президент «Барселоны» потребовал объяснений от главы примеры за слова о боулинге

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу потребовал извинений от руководителя испанской лиги Хавьера Тебаса, который назвал позором поведение игроков каталонцев в конце матча девятого тура примеры с «Валенсией» (3:2).

Во вторник Тебас раскритиковал игроков «Барселоны» за то, что они отмечали решающий гол, забитый в концовке матча, перед трибуной болельщиков соперника и за симуляцию после того, как в них попала бутылка. Тебас сравнил эту ситуацию с боулингом, а игроков «Барселоны» – с кеглями.

В разговоре с Бартомеу Тебас заявил, что его слова были вырваны из контекста. По мнению президента «Барселоны», такие слова руководства лиги порождают еще больше насилия и подливают масла в огонь.

Добавим, что поведение игроков «Барселоны» вызвало критику и со стороны Федерации футбола Испании.