Федор Щербаченко: Приношу Карпину официальные извинения за необъективную оценку его деятельности в армавирском «Торпедо»

Российский специалист Федор Щербаченко принес Валерию Карпину официальные извинения за жесткую оценку его деятельности на посту главного тренера «Армавира».

- Я признаю, что необоснованно усомнился в тренерской квалификации Карпина и нарушил тренерскую этику, обсуждая внутреннюю кухню команды, не зная, что происходило внутри нее на самом деле. Я извинился перед Карпиным, мы с ним пожали друг другу руки и расстались хорошо, но раз мои слова прозвучали в прессе, то теперь я также через прессу приношу Валерию Карпину официальные извинения за необъективную жёсткость в оценке в интервью его деятельности на посту главного тренера армавирского «Торпедо», -цитирует Щербаченко «Евро-Футбол.ру».

Напомним, что Карпин возглавлял клуб из Армавира с 2015 по 2016 годы. При нем клуб вылетел из ФНЛ, после чего руководство расторгло контракт с тренером по обоюдному согласию сторон.