Антон Пушков: «Зенит» в матче с «УКАМ Мурсией» сделал много потерь, проиграл свой щит

Центровой «Зенита» Антон Пушков поделился впечатлениями от поражения в матче с «УКАМ Мурсии».

- После первой половины показалось, что «Зенит» может додавить соперника и вырвать победу.

- Мы сделали много потерь, проиграли свой щит. Но все-таки нашелся человек, у которого пошла игра, и мы перевели игру в овертайм. В овертайме нам не хватило концентрации, пропустили легкие мячи.

- Вы уже играли с соперником летом. «УКАМ» как-то изменился с того времени?

- Они так же играли с характером, как на предсезонном турнире. Мы играли, может, с меньшей концентрацией. Очень много легких мячей пропустили, не забивали свои.

- Сергей Карасев мало времени провел на площадке. С чем это связано?

- Он заболел. Как я знаю, он вроде играл с температурой, так что не так легко ему все далось в матче, - приводит слова Пушкова официальный сайт «Зенита».

Напомним, в матче второго тура группового этапа Еврокубка «Зенит» в овертайме дома проиграл «Мурсии» со счетом 83:85 (21:25, 15:14, 18:16, 20:19, 9:11). Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Факундо Кампаццо, набравший 22 очка. В составе сине-бело-голубых больше всего очков (18) набрал Аарон Уайт, также 15 очков на счету Стефана Марковича.

До очной встречи петербуржцы обыграли «Баварию» (80:77), испанский клуб уступил мюнхенцам (84:92) и победил «Будучность» (86:77).

Следующий матч в турнире подопечные Василия Карасева проведут 2 ноября дома против «Будучности», «Мурсия» в этот же день встретится с «Уникахой». В Единой лиге ВТБ «Зенит» сыграет 30 октября в Петербурге против ВЭФа.