Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Крылья Советов- : -Локомотив
Футбол  Краснодар- : -Оренбург
Баскетбол  ЦСКА- : -УНИКС
Футбол  Анжи- : -Зенит
Хоккей  СКА- : -Медвешчак
Баскетбол  Милан- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Антон Пушков: «Зенит» в матче с «УКАМ Мурсией» сделал много потерь, проиграл свой щит

Источник:  БК «Зенит»Комментарии

Центровой «Зенита» Антон Пушков поделился впечатлениями от поражения в матче с «УКАМ Мурсии».

- После первой половины показалось, что «Зенит» может додавить соперника и вырвать победу.
- Мы сделали много потерь, проиграли свой щит. Но все-таки нашелся человек, у которого пошла игра, и мы перевели игру в овертайм. В овертайме нам не хватило концентрации, пропустили легкие мячи.

- Вы уже играли с соперником летом. «УКАМ» как-то изменился с того времени?
- Они так же играли с характером, как на предсезонном турнире. Мы играли, может, с меньшей концентрацией. Очень много легких мячей пропустили, не забивали свои.

- Сергей Карасев мало времени провел на площадке. С чем это связано?
- Он заболел. Как я знаю, он вроде играл с температурой, так что не так легко ему все далось в матче, - приводит слова Пушкова официальный сайт «Зенита». 

Напомним, в матче второго тура группового этапа Еврокубка «Зенит» в овертайме дома проиграл «Мурсии» со счетом 83:85 (21:25, 15:14, 18:16, 20:19, 9:11). Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Факундо Кампаццо, набравший 22 очка. В составе сине-бело-голубых больше всего очков (18) набрал Аарон Уайт, также 15 очков на счету Стефана Марковича. 

До очной встречи петербуржцы обыграли «Баварию» (80:77), испанский клуб уступил мюнхенцам (84:92) и победил «Будучность» (86:77).

Следующий матч в турнире подопечные Василия Карасева проведут 2 ноября дома против «Будучности», «Мурсия» в этот же день встретится с «Уникахой». В Единой лиге ВТБ «Зенит» сыграет 30 октября в Петербурге против ВЭФа.    

Матч

Зенит - Мурсия - 83:85

Место и дата

26 октября 20:00, Сибур Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Душко Иванович: Обыграли «Альбу» за счет сильной игры в оборонеГлавный тренер «Химок» Душко Иванович после победы над «Альбой» в матче третьего тура группового этапа Кубка Европы похвалил подопечных за игру в обороне.«Химки» разгромили «Альбу» в Кубке ЕвропыМатч Кубка Европы между берлинской «Альбой» и «Химками» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 102:72 в пользу «Химок».«Нижний Новгород» обыграл «Литкабелис», «Локомотив-Кубань» уступил «Ратиофарму»Завершились два матча Кубка Европы с участием российских клубов. «Нижний Новгород» выиграл, а «Локомотив-Кубань» потерпел поражение.Василий Карасев: Усталось после «Автодора»? Что же начнется, когда «Зенит» начнет ездить на выезды?Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился впечатлениями от матча второго тура группового этапа Еврокубка против «Мурсии» (83:85).Стефан Маркович: «Зенит» против «Мурсии» играл то хорошо, то плохо – так нельзя, нужно быть стабильнееЗащитник «Зенита» Стефан Маркович поделился впечатлениями от матча второго тура группового этапа Еврокубка против «Мурсии» (83:85).«Зенит» в овертайме не смог обыграть «Мурсию» в ЕврокубкеВ матче второго тура группового этапа Еврокубка «Зенит» в овертайме дома проиграл «Мурсии» со счетом 83:85 (21:25, 15:14, 18:16, 20:19, 9:11).Василий Карасев: «Зенит» в матче с «Автодором» совершенно не справился с МиннератомГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился впечатлениями от матча против «Автодора» (96:90).Сергей Фокин: Поражение от «Зенита»? «Автодор» ищет свою игруГлавный тренер «Автодора» Сергей Фокин поделился впечатлениями от матча против «Зенита» (90:96).34 очка Карасева помогли «Зениту» обыграть «Автодор»В матче регулярного чемпионата «Зенит» в гостях победил «Автодор» со счетом 96:90 (25:29, 29:21, 19:17, 23:23).Василий Карасев: Уровень исполнителей у «Автодора» стал похуже, но игра с ним будет непростаяГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Автодора».Душко Иванович: «Фуэнлабрада» удивила активным дебютомГлавный тренер «Химок» Душко Иванович высказал мнение о поражении своей команды от испанской «Фуэнлабрады» в матче группового этапа Кубка Европы.«Химки» проиграли «Фуэнлабраде» в матче Кубка ЕвропыБаскетболисты подмосковных «Химок» уступили испанской команде «Фуэнлабрада» в гостевом матче Кубка Европы.«Зенит» обыграл «Калев» и одержал вторую победу подряд в Единой лиге ВТБВ матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» дома победил «Калев» со счетом 89:73 (22:18, 26:26, 21:15, 20:14).Сергей Карасев: Думаю, у меня еще будет шанс в НБА, и я смогу им воспользоватьсяФорвард «Зенита» Сергей Карасев рассказал о причине, по которой он не смог закрепиться в НБА.Василий Карасев: «Зенит» с первых минут матча против «Калева» должен сыграть жестко в защитеГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ против эстонского «Калева».Утренняя повестка: голы Тарасенко, пули для Мусы, контракт КриштиануУтренняя повестка: голы Тарасенко, пули для Мусы, контракт КриштиануТрадиционный обзор «Советского спорта»: что важного случилось в спорте за последние 12 часов.Егор Вяльцев: «Химкам» на старте сезона не хватает ШведаЗащитник подмосковных «Химок» Егор Вяльцев после победы над клубом «Летувос Ритас» сообщил, что баскетболистам его клуба на старте сезона не хватает одного из лидеров команды Алексея Шведа, который продолжает восстановление от травмы стопы.Валерий Лиходей: Мы только втягиваемся в сезонФорвард подмосковных «Химок» Валерий Лиходей после победы над клубом «Летувос Ритас» в матче Кубка Европы сообщил, что баскетболисты его команды играли на предельном уровне концентрации.Душко Иванович: Уже на старте Кубка Европы «Химкам» достался сильный соперникГлавный тренер «Химок» Душко Иванович после победы над клубом «Летувос Ритас» в матче Кубка Европы отдал должное силе соперника.«Локомотив-Кубань» обыграл «Олимпию» в Кубке ЕвропыБаскетболисты «Локомотива-Кубани» на выезде одержали победу над словенской «Олимпией» в стартовом матче первого группового этапа Кубка Европы.
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Антон Пушков
Антон Пушковвсе новости
Кубок Европы
Кубок Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение