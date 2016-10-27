Александр Овечкин: Реализация оставила желать лучшего, это касается и меня
Форвард «Вашингтона»
Александр Овечкин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном»
(1:4).
«У нас были хорошие моменты в первом и втором периодах, но мы допускали слишком много потерь и принимали неверные решения. Мы не использовали свои сильные стороны, позволив это сделать сопернику. Что касается игры в атаке, то реализация моментов оставила желать лучшего. Это в том числе касается и меня», – сказал Овечкин, забросивший единственную шайбу команды в матче.
Теперь на счету капитана «Вашингтона» 5 (4+1) очков в шести матчах регулярного чемпионата.
В ночь на воскресенье «столичные» продолжат турне по Канаде матчем с «Ванкувером».
Матч
Эдмонтон - Вашингтон - 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Голы:
Пульо (Ньюджент-Хопкинс), 27:48 (1:0). Пульо (Ньюджент-Хопкинс, Клефбом), 37:08 (2:0). Овечкин (Нисканен, Бураковски), 40:09 (2:1). Марун (Макдэвид, Пулюярви), 41:25 (3:1). Лучич (Секера, Макдэвид), 49:57 (4:1 - бол.).
Место и дата
27 октября 04:30, Рексолл Плэйс, Онлайн-трансляция