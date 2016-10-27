Александр Овечкин: Реализация оставила желать лучшего, это касается и меня

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (1:4).

«У нас были хорошие моменты в первом и втором периодах, но мы допускали слишком много потерь и принимали неверные решения. Мы не использовали свои сильные стороны, позволив это сделать сопернику. Что касается игры в атаке, то реализация моментов оставила желать лучшего. Это в том числе касается и меня», – сказал Овечкин, забросивший единственную шайбу команды в матче.

Теперь на счету капитана «Вашингтона» 5 (4+1) очков в шести матчах регулярного чемпионата.

В ночь на воскресенье «столичные» продолжат турне по Канаде матчем с «Ванкувером».