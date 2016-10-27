Гарнетт подписал контракт с «Медвешчаком»

Голкипер Майкл Гарнетт продолжит карьеру в КХЛ и будет играть в «Медвешчаке». 33-летний канадец заменит в хорватском клубе Дэнни Тэйлора, который перешел в «Сибирь».

Нынешний сезон станет для Гарнетта десятым в российской лиге. Ранее он играл в «Нефтехимике» (2007-2008), ХК МВД (2008-2010), «Динамо» (2010-2011), «Тракторе» (2011-2015) и «Словане» (2015-2016). В КХЛ Гарнетт провел 384 матча, одержал 181 победу, пропуская 2,81 гола в среднем за игру.

Напомним, в октябре Гарнетт проходил просмотр в клубе АХЛ «Чикаго Вулвс», но руководство «волков» не стало предлагать ему полноценный контракт.