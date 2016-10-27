Нина Мозер: Столбова с понедельника приступит к тренировкам на полу, на льду она еще кататься не может

Тренер спортивной пары Ксения Столбова/Федор Климов Нина Мозер рассказала о сроках восстановления фигуристки.

- На льду Ксения еще не может кататься, но на полу с понедельника начинаем работу, - сказала Мозер «Р-Спорт».

Напомним, в сентябре пара вынуждена была сняться прокатов сборной России в Сочи, а также с турнира Finlandia Trophy из-за травмы партнерши. У Столбовой было диагностировано воспаление надкостницы голени, вызванное сменой ботинок.

17 октября стало известно, что Столбова и Климов не примут участия на этапах Гран-при в сезоне 2016/17.

В сезоне 2015/2016 представители Петербурга стали победителями финала Гран-при. Позже спортсмены пропустили чемпионат России в Екатеринбурге и чемпионат Европы в Братиславе из-за травм Климова. Затем фигуристы выступили на чемпионате мира в Бостоне, где заняли четвертое место.