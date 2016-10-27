Алексей Волков: Стрелять легко, попадать сложно

Олимпийские чемпионы Алексей Волков и Антон Шипулин проводят сбор в ханты-мансийском Центре зимних видов спорта им. А.В. Филиппенко.

В интервью пресс-службе «ЮграМегаСпорт» югорский биатлонист Алексей Волков рассказал о том, как проходит подготовка к новому сезону.

— Алексей, как проходит подготовка к сезону? Как самочувствие?

— Еще прошла только половина вкатки, но уже можно сказать, что техника катания полноценно перестроилась под лыжи. Радует стабильно хорошая погода, а также качество трассы. Если бы круг был больше, то было бы еще лучше.

— А как проводите свободное время?

— Пока только лежа на кровати (смеется). Очень большие объемы на тренировках. К примеру, сегодня на первой тренировке мы проехали 42 километра. Поэтому во время отдыха только лежим и восстанавливаемся.

— У Вас один из лучших показателей в точности стрельбы. В чем секрет?

— Стрелять, в принципе, легко, попадать сложно. Я даже и не знаю, какие здесь есть секреты. Наверное, стрельбу нужно просто понимать, знать, как производится выстрел. Нет никаких секретов в ложе винтовки. Да, каждый может подогнать винтовку под себя для большего удобства, но самое главное — понимать стрельбу.