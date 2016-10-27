Александр Емельяненко вышел из колонии по УДО

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, осужденному на 4,5 года за сексуальное насилие над девушкой, освобожден из колонии условно-досрочно, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

- Александр Емельяненко сегодня освободился условно-досрочно из колонии, - сказал источник.

Напомним, Емельяненко по приговору московского суда получил четыре с половиной года колонии общего режима. Помимо реального срока заключения, Емельяненко приговорен к штрафу в 50 тысяч рублей.

Спортсмен был обвинен по двум статьям: изнасилование и похищение документов. В марте прошлого года Полина Степанова обвинила бойца в совершении насильственных действий сексуального характера. 10 мая 2014-го Емельяненко был взят под стражу и доставлен в следственный изолятор, где провел чуть больше года.

Александр Емельяненко известен как боец смешанного стиля со статистикой 24 победы, 7 поражений. 33-летний спортсмен также является неоднократным победителем чемпионатов мира по самбо. Последнее выступление Емельяненко состоялось на турнире «Колизей» в Санкт-Петербурге, где Емельяненко проиграл нокаутом Дмитрию Сосновскому.