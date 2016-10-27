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Публикация доклада Макларена откладывается до середины декабря

Источник:  WADAКомментарии

Вторая часть расследования комиссии Ричарда Макларена о допинге в российском спорте увидит свет не раньше середины декабря.

Первоначально Макларен должен был обнародовать доклад в конце октября, потом появилась новая дата – конец ноября. Теперь сроки сдвинуты вновь.

- Профессор Ричард Макларен заявил, что он ожидает, что расследование будет закончено к середине декабря, - говорится в заявлении ВАДА.

Первоначально ожидалось, что вторая часть доклада Макларена станет темой для обсуждения на Заседании исполнительного комитета и совет учредителей ВАДА 20 ноября в Глазго, однако теперь понятно, что этого не будет.

Возможная причина переноса сроков заключается в том, что первая часть расследования стала поводом для критики со стороны президента МОК Томаса Баха за бездоказательность многих обвинений.

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