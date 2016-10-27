Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Крылья Советов- : -Локомотив
Футбол  Краснодар- : -Оренбург
Баскетбол  ЦСКА- : -УНИКС
Футбол  Анжи- : -Зенит
Хоккей  СКА- : -Медвешчак
Баскетбол  Милан- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Лавесси заменит Дибалу в сборной Аргентины

Источник:  Ассоциация футбола АргентиныКомментарии

Форвард «Хэбэй Чайна Форчун» Эсекиэль Лавесси вызван в сборную Аргентины на матчи отборочного турнира чемпионата мира.

31-летний Лавесси заменит в национальной команде форварда «Ювентуса» Пауло Дибалу, который пропустит 30 дней из-за травмы ахилла.

Отметим, что в последний раз Лавесси выходил на поле 22 июня в полуфинале Кубка Америки с США (4:0).

Также главный тренер сборной Аргентины Эдуардо Бауса вызвал в команду полузащитника «Сан-Лоренсо» Фернандо Беллуски.

Добавим, что 10 ноября Аргентина сыграет с Бразилией в Белу-Оризонти, а 15 ноября примет Колумбию.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
На стадионе на Крестовском острове произошел потоп во время запуска отопленияНа стадионе на Крестовском острове в одном из секторов во время работ по запуску отопления произошел потоп.Экс-генподрядчик стадиона на Крестовском подал иск к «Метрострою»По сообщению «Фонтанки» компания «Инжтрансстрой-СПб» - экс-генподрядчик стадиона на Крестовском острове требует выплатить 166,5 млн рублей нового генподрядчика - «Метрострой».Гарет Саутгейт: Руни создает в сборной Англии позитивную обстановкуИсполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что форвард Уэйн Руни остается лидером национальной команды несмотря на то, что не всегда попадает в стартовый состав.Роналдо: Карлос Альберто – наш вечный капитанЗнаменитый бразильский форвард Роналдо выразил соболезнования по поводу смерти Карлоса Альберто. В 1970 году он в качестве капитана стал чемпионом мира.Пеле: Я глубоко опечален смертью Карлоса АльбертоЛегендарный бразильский форвард Пеле выразил соболезнования по поводу смерти Карлоса Альберто. В 1970 году они вместе стали чемпионами мира.Умер чемпион мира 1970 года Карлос АльбертоСкончался экс-чемпион мира в составе сборной Бразилии, защитник Карлос Альберто. Ему было 72 года.Руслан Ротань: Если Украина пройдет квалификацию ЧМ-2018, то мы должны играть в РоссииПолузащитник сборной Украины Руслан Ротань рассказал о перспективах участия команды в чемпионате мира в России. Он считает, что в случае прохождения отборочного турнира бойкотировать ЧМ-2018 не стоит.На строящемся стадионе на Крестовском в ближайшее время пройдет тестовый матчНа поле стадиона на Крестовском острове в ближайшие дни пройдет первый футбольный матч, сообщает «Фонтанка».Игорь Албин: Если строители стадиона на Крестовском и «Зенит» выскажут пожелание, мы готовы провести пробный матчВице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин поделился мнением о возможном пробном матче на стадионе на Крестовском острове.Девушка дня. Бразильская модель поддержала ЗабивакуДевушка дня. Бразильская модель поддержала ЗабивакуНа «Ростов-Арене» завершены работы по монтажу кровлиРабочие начали демонтаж временных металлоконструкций, которые поддерживали кровлю строящегося стадиона Чемпионата мира по футболу-2018 в Ростове-на-Дону.Александр Тихонов: Талисманом ЧМ-2018 должен был стать Лев ЯшинЧетырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал выбор талисмана чемпионата мира по футболу 2018 года.Автор волка Забиваки получила 500 долларов за работуАвтор волка Забиваки получила 500 долларов за работуФИФА выкупила у студентки Томского госуниверситета Екатерины Бочаровой права на волка Забиваку - талисмана чемпионата мира 2018 года.Размещение фан-зоны на Конюшенной площади в Петербурге не рекомендовано из-за требований безопасностиФИФА выступает против парка 300-летия Санкт-Петербурга и СКК, российскую сторону не устраивает расположение фан-зоны на Конюшенной площади.Дмитрий Медведев: России нужно с честью и на достойном уровне провести ЧМ-2018Премьер-министр России Дмитрий Медведев на традиционной встрече с вице-премьерами поставил поставил цель достойно провести чемпионат мира по футболу 2018 года.В ноябре начнется выдача идентификационных карт болельщиков ЧМ-2018Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров сообщил, что все болельщики, кто приедет в Россию на Кубок Конфедерации и ЧМ-2018, уже с ноября этого года начнут получать идентификационные карты по почте.Модель журнала Playboy снялась в фотосессии в честь волка Забиваки и ЧМ-2018Бразильская модель «Мисс Бум-Бум» 2015 года Сьюзи Кортес снялась в очередной откровенной фотосессии. Она посвящена чемпионату мира в России.«Реал» готов отдать «Ювентусу» за Дибалу 100 миллионов евроМадридский «Реал» проявляет интерес к нападающему «Ювентуса» Пауло Дибале. Об этом сообщают испанские СМИ.Дибала пропустит 10-15 дней из-за травмыНападающий «Ювентуса» Пауло Дибала пропустит от 10 до 15 дней. Об этом сообщают итальянские СМИ.День в истории. Пеле – 76!23 октября, свой 76-й день рождения празднует легендарный бразильский нападающий, «Король футбола» – Пеле.

Аргентина
Аргентинакалендарьстатистика
Бразилия
Бразилиякалендарьстатистика
Колумбия
Колумбиякалендарьстатистика
Эдгаро Бауса
Эдгаро Баусавсе новости
Эсекиэль Лавесси
Эсекиэль Лавессивсе новости
Пауло Дибала
Пауло Дибалавсе новости
Фернандо Беллуски
Фернандо Беллускивсе новости
ЧМ-2018
ЧМ-2018

Cпецпредложение