Лавесси заменит Дибалу в сборной Аргентины
Форвард «Хэбэй Чайна
Форчун» Эсекиэль Лавесси вызван в сборную Аргентины на матчи отборочного
турнира чемпионата мира.
31-летний Лавесси заменит в национальной команде форварда «Ювентуса» Пауло Дибалу, который пропустит 30 дней из-за травмы ахилла.
Отметим, что в последний раз Лавесси выходил на поле 22 июня в полуфинале Кубка Америки с США (4:0).
Также главный тренер сборной Аргентины Эдуардо Бауса вызвал в команду полузащитника «Сан-Лоренсо» Фернандо Беллуски.
Добавим, что 10 ноября Аргентина сыграет с Бразилией в Белу-Оризонти, а 15 ноября примет Колумбию.
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