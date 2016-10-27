ВИДЕО ДНЯ: гол Начо, который Зидан назвал лучшим в сезоне

Тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в интервью восхитился голом, который забил форвард его команды Начо в ворота клуба «Леонесаы» в первом матче 1/16 финала Кубка Испании.

«Это восхитительный гол, он войдет в историю, он заслуживает приза от ФИФА как лучший гол года. Он лучше чем тот, что я забил в финале Лиги чемпионов в ворота «Байера»!» - приводит слова Зидана испанская El Pais.

Напомним, что накануне мадридский «Реал» разгромил в первом матче 1/16 финала Кубка Испании команду «Культураль Леонеса». По одному голу в составе победителей забили Хосе Игнасио Начо и Мариано, по два - Марко Асенсио и Альваро Морато. Еще один гол игроки «Леонесы» забили в свои ворота.



